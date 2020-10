Ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη Σμύρνη αυξήθηκε στους 35, ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.

«Έχουμε 35 νεκρούς, 243 (άνθρωποι) νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, οκτώ είναι στην εντατική και οι τρεις από αυτούς σε σοβαρή κατάσταση», είπε ο υπουργός μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Τουλάχιστον 831 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Σμύρνη και τις γειτονικές επαρχίες, πέντε στη Μανίσα, δύο στο Μπαλικεσίρ και 54 στο Αΐδίνι.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα κτίρια που κατέρρευσαν στη Σμύρνη.

At least 28 people were killed and more than 800 injured after a magnitude 6.6 earthquake hit Turkey’s Izmir province pic.twitter.com/SHGJSdNAlG

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Σμύρνη, με περισσότερους από 5.000 διασώστες να συμμετέχουν στις έρευνες απεγκλωβισμού.

Μέχρι στιγμής 104 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από τα συντρίμμια, ενώ άγνωστος παραμένει ο ακριβής αριθμός των εγκλωβισμένων στα κτήρια που έχουν καταρρεύσει, σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Περιβάλλοντος, Μουράτ Κουρούμ.

Μια γυναίκα και τα τρία από τα παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα χαλάσματα ενός κτηρίου μετά από σχεδόν 23 ώρες, ενώ ένας άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός 26 ώρες μετά τον σεισμό.

Three women were rescued from the rubble after being trapped for over 10 hours following the earthquake in Izmir, Turkey.

Read the latest here: https://t.co/sqq0kk835h pic.twitter.com/Mu5kirbLxq

