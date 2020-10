Τραμπ : Το μήνυμα συμπαράστασης του Κιμ Γιονγκ Ουν για ταχεία ανάρρωση

Ευχές στον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, για την περιπέτεια της υγείας του μετά τη διάγνωση με τον κοροναϊό στέλνει ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, εκφράζοντας την ελπίδα να αναρρώσει γρήγορα.

Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ στέλνει στον αμερικανό πρόεδρο και τη σύζυγό του, Μελάνια, τους θερμούς χαιρετισμούς του.

«Ελπίζω ειλικρινά ότι θα αναρρώσει το συντομότερο δυνατό» αναφέρει, επικαλούμενο τη δήλωση του Κιμ, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας. «Ελπίζω ότι σίγουρα θα το ξεπεράσουν».

RT @BBCLBicker: The full message from the North Korean leader Kim Jong Un to Donald Trump is on state media pic.twitter.com/z8C29ibpT5

