Βρετανία: Θετικοί στον κορωνοϊό 770 φοιτητές σε ένα μόνο πανεπιστήμιο

Το πανεπιστήμιο Northumbria, στη βορειοανατολική Αγγλία, ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται αντιμέτωπο με έξαρση κρουσμάτων COVID-19, με τουλάχιστον 770 φοιτητές να έχουν διαγνωστεί θετικοί στον ιό.

Εστίες νέου κορωνοϊού έχουν καταγραφεί σε σχεδόν 50 βρετανικά πανεπιστήμια τις τελευταίες εβδομάδες, υποχρεώνοντας τους φοιτητές να αυτοαπομονωθούν στις εστίες λίγες ημέρες μετά την άφιξή τους για το νέο ακαδημαϊκό έτος.

770 students at Northumbria University have tested positive for #coronavirus – of whom 78 are symptomatic.

