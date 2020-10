Κινηματογράφος: Φιλόδοξα «ανοίγματα» με διεθνείς συνεργασίες

«Αδελφή» εταιρεία της Faliro House του Χρήστου Β. Κωνσταντακόπουλου – που έχει συμμετάσχει ως παραγωγός ή συμπαραγωγός σε ταινίες όπως οι «Αστακός» του Γιώργου Λάνθιμου, «Chevalier» της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη, «Πριν τα μεσάνυχτα» του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ και «Μόνο οι εραστές μένουν ζωντανοί» του Τζιμ Τζάρμους), η κινηματογραφική εταιρεία Wishmore δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια και στον χώρο της παραγωγής διεθνών τηλεοπτικών σειρών.

Προσφάτως, η Wilshmore ήρθε σε συμφωνία συνεργασίας για την ανάπτυξη και παραγωγή αμερικανικών τηλεοπτικών σειρών με την αμερικανική FilmNation Entertainment, παραγωγό της βραβευμένης με Emmy σειράς του HBO «I Know This Much is True» με τον Mαρκ Ράφαλο. Η FilmNation Entertainment ανήκει στην ελίτ των εταιριών παραγωγής και διανομής και ανάμεσα στις επιτυχίες της θα βρούμε ταινίες όπως «Το παιχνίδι της μίμησης», «Πόνος και δόξα», «Αφιξη» και Ο λόγος του βασιλιά».

Με την πρόσφατη συμφωνία της με την FilmNation Entertainment η Wishmore εισέρχεται δυναμικά στο χώρο των τηλεοπτικών παραγωγών και του streaming, ο οποίος γνωρίζει μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια. Οι εταιρίες θα χρηματοδοτήσουν από κοινού την ανάπτυξη και παραγωγή σειρών υψηλών προδιαγραφών, ενώ η FilmNation θα αναλάβει τις πωλήσεις. Η πρώτη σειρά που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια της συμφωνίας βασίζεται στο διήγημα επιστημονικής φαντασίας «The Hidden Girl» του Kεν Λιου.

Απώτερος σκοπός της Wishmore είναι να τεθούν οι βάσεις για την παραγωγή σειρών με έντονο ελληνικό στοιχείο που θα ψυχαγωγήσουν και θα εμπνεύσουν εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. «Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει και να αξιοποιήσει το σημαντικό δυναμικό που της χώρας μας στον τομέα του πολιτισμού» αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Στο πλαίσιο αυτό, η Wishmore ήδη αναπτύσσει τρεις τηλεοπτικές σειρές βασισμένες σε πρωτότυπα σενάρια Ελλήνων δημιουργών.

Θυμίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια η Faliro House (άρα και η Wilshmore) έχει μετατραπεί σε εγχώριο κολοσσό σε ότι αφορά τον τομέα των production services. Mεγάλες παραγωγές έχουν πραγματοποιήσει και θα πραγματοποιήσουν γυρίσματα στη χώρα μας, μεταξύ των οποίων την ταινία δράσης «Born to be Murdered» όπως και σειρά κατασκοπείας του BBC «The Little Drummer Girl, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Τζον Λε Καρέ, καθώς και η αμερικάνικη τηλεοπτική σειρά «Treadston»e, βασισμένη στις ταινίες «Jason Bourne».