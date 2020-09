Τιάγκο : Οι Κουτίνιο και Τσάμπι Αλόνσο με έπεισαν να έρθω στην Λίβερπουλ

Ο Τιάγκο είναι εδώ και λίγες ώρες, ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, κάτι που έχει προκαλέσει τον ενθουσιασμό στις τάξεις των πρωταθλητών Αγγλίας. Ο Ισπανός μέσος συμπληρώνει το «παζλ» της μεσαίας γραμμής του Γιούργκεν Κλοπ.

Μάλιστα, ο 29χρονος άσος προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις ως μέλος των «κόκκινων». Συγκεκριμένα, ανέφερε τους λόγους που έδωσε θετική απάντηση στην Λίβερπουλ αλλά και τους ανθρώπους πίσω από την απάντησή του. Αυτοί είναι οι Φελίπε Κουτίνιο και Τσάμπι Αλόνσο, οι οποίοι έχουν αγωνιστεί στο Άνφιλντ.

Αναλυτικά, είπε: «Ρώτησα πριν έρθω στην Λίβερπουλ. Ηξερα ότι είναι μία μεγάλη ομάδα, όπου τα τελευταία χρόνια έχει μόνο ανοδική πορεία. Είναι περισσότερο από μία ομάδα. Είναι οικογένεια. Ρώτησα τους Κουτίνιο και Τσάμπι Αλόνσο για να μου πούνε για την Λίβερπουλ και αυτά που άκουσα ήταν μόνο θετικά πράγματα. Με βοήθησαν και οι δύο πολύ στο να πάρω την τελική μου απόφαση και να έρθω στο Άνφιλντ».

«I will give my heart on the field to my teammates, to the club and also to the fans.»

