Ισραήλ: Ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας – Δύο τραυματίες

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ισραήλ, από ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας τη στιγμή που στην Ουάσινγκτον ο πρωθυπουργός της χώρας υπέγραφε τις συμφωνίες ομαλοποίησης των σχέσεων του εβραϊκού κράτους με δύο αραβικές χώρες, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, από τις δύο ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν, η μία αναχαιτίστηκε από το ισραηλινό αντιπυραυλικό σύστημα.

Η δεύτερη έπεσε στην πόλη Ασντόντ, ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και το Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο άνθρωποι.

BREAKING: #Israel was hit- AD failed to intercept some of the rockets, at least 6 people injured so far. pic.twitter.com/1IkHq324QF

— AS-Source News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) September 15, 2020