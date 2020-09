Χίμκι: Απέκτησε τον Έρικ Μακκόλουμ

Με τον Μακκόλουμ κλείνει το ρόστερ της η Χίμκι.

Μετά την αποδέσμευση του Κρις Κράμερ δεν είχε αποσαφηνιστεί εάν ο Ρίμας Κουρτινάιτις θα ζητούσε αντικαταστάτη, ωστόσο οι Ρώσσοι κινήθηκαν «αθόρυβα» και έκλεισαν την περίπτωση του Έρικ Μακκόλουμ.

Ο Αμερικανός γκαρντ την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Ούνικς Καζάν υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Πρίφτη και λόγω του υψηλού συμβολαίου του αποτέλεσε παρελθόν από τους «πράσινους».

Την περασμένη σεζόν είχε άκρως υψηλά νούμερα στο Eurocup, καθώς σκόραρε 17.1 πόντους ανά παιχνίδι με 36% έξω από τα 6.75 μέτρα, ενώ αναμένεται με ανυπομονησία η συνύπαρξη του με τον έτερο σκόρερ της Χίμκι, Αλεξέι Σβεντ.

Στο παρελθόν έχει περάσει και από τα μέρη μας, όντας μέλος της ομάδας του Πανιωνίου τη σεζόν 2013/14.

⚡️ Начинаем неделю с чумовых новостей: американский защитник Эррик МакКоллум стал игроком БК «Химки». Контракт с 32-летним игроком рассчитан на один сезон / Starting the week with the bang! @ErrickM3 joins Khimki, welcome! pic.twitter.com/fk9hogPCAT

— BC Khimki (@Khimkibasket) September 7, 2020