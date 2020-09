Παναγιωτόπουλος : «Δεν τελειώνουμε σε λίγους μήνες με τον κορωνοϊό»

Medical staff collects swab samples from passengers to test for the COVID-19 coronavirus at the port of Piraeus, in Athens, on August 16, 2020 / Δειγματοληπτικοί έλεγχοι για τον Covid-19 σε ταξιδιώτες στο λιμάνι του Πειραιά, στίς 16 Αυγούστου, 2020

Την εκτίμηση ότι τα πράγματα με τον κοροναϊό θα είναι δύσκολα τους επόμενους μήνες, εξέφρασε ο επιδημιολόγος Τάκης Παναγιωτόπουλος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης κρουσμάτων. Όπως είπε, το γεγονός ότι καταγράφεται ένας σταθερός αριθμός κρουσμάτων -γύρω στα 250- έχει ως θετικό το ότι δεν βλέπουμε εκθετική αύξηση αυτών, κάτι που είναι ένα παράθυρο ευκαιρίας ώστε τα περιστατικά που τώρα εμφανίζονται να περιχαρακωθούν. Όσο είμαστε σε σταθερή, έστω και υψηλή κατάσταση η δυνατότητα μείωσης κρουσμάτων υπάρχει, πρόσθεσε χωρίς να απορρίπτει εντούτοις και το ενδεχόμενο αύξησης τους. «Θα είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι κάτι που τελειώνει σε λίγους μήνες» είπε μεταξύ άλλων ο επιδημιολόγος, μιλώντας στον Σκάι, και υπογράμμισε πως πρέπει να τηρούνται τα μέτρα. Παράλληλα, σημείωσε την ανάγκη, όσοι επιστρέφουν από τις διακοπές τους, να αυτοπεριορίζονται και να ελαχιστοποιούν τις συναναστροφές με πολύ κόσμο, για 7 ημέρες. «Το άνοιγμα των σχολείων ενέχει τον κίνδυνο αύξησης της διαφοράς» εκτίμησε ο κος Παναγιωτόπουλος επισημαίνοντας όμως πως για αυτό τον λόγο «τα μέτρα είναι εκεί». Όπως τόνισε ο γιατρός, δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε πως θα είναι τα πράγματα όταν θα έχουμε σε έξαρση και τον ιό της γρίπης. «Δεν ξέρουμε πως θα συμπεριφερθούν οι ιοί όταν συναντηθούν μεταξύ τους ενδέχεται τα μέτρα που λαμβάνονται κατά του COVID-19 να μειώσουν την διασπορά του ιού της γρίπης ή άλλων ιών» πρόσθεσε αναφέροντας πως σε κάθε περίπτωση, όλα σε αυτό το στάδιο είναι εικασίες. «Από τον επόμενο χρόνο το εμβόλιο» Σε ότι αφορά στο εμβόλιο, ο κ. Παναγιωτόπουλος εκτίμησε ότι αυτό θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα, από τον επόμενο χρόνο. «Όπως προχωρούν οι μελέτες, θα υπάρξει το εμβόλιο. Γίνεται πρωτοφανής έρευνα» είπε συγκεκριμένα, τονίζοντας ωστόσο, εντούτοις πως κατά την εκτίμηση του δεν είναι εφικτό αυτό να είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα νωρίτερα από τον επόμενο χρόνο.