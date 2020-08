Νέα τουρκική NAVTEX για έρευνες του Oruc Reis από 2 ως 12 Σεπτεμβρίου

Στην έκδοση νέας NAVTEX για σεισμογραφικές έρευνες του «Oruc Reis» εξέδωσε σήμερα (Δευτέρα 31 Αυγούστου) το βράδυ η Άγκυρα.

Η νέα ναυτική αγγελία (1093/20) αφορά στη χρονική περίοδο 2 Σεπτεμβρίου με 12 Σεπτεμβρίου και εκδόθηκε όπως και οι προηγούμενες από τον σταθμό της Αττάλειας και αφορά μία περιοχή η οποία εφάπτεται, προς Βορρά, με την αμέσως προηγούμενη, άρα και εγγύτερα προς το νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελλορίζου και τη Ρόδο.

Είναι σαφές ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τις διεκδικήσεις της στην περιοχή, ενώ διπλωματικοί και στρατιωτικοί παράγοντες αναμένουν και το αν η τουρκική πλευρά προχωρήσει και στην παραχώρηση αδειών ερευνών σε περιοχές κοντά στα έξι ναυτικά μίλια νοτίως Ρόδου, Καρπάθου και Κάσου, καθώς και νοτιοανατολικά Κρήτης.

Αυτή είναι η νέα τουρκική NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1093/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 31-08-2020 21:19)

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN UNTIL 122059Z SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 12.28 N – 027 59.93 E

34 29.50 N – 027 59.90 E

34 49.62 N – 028 00.15 E

35 42.53 N – 030 04.25 E

35 27.57 N – 030 13.35 E

35 12.12 N – 030 22.15 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z SEP 20.