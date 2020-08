ΝΒΑ : Η πλειοψηφία των παικτών θέλουν συνέχεια των playoffs

Η ηρεμία φαίνεται πως επιστρέφει στο ΝΒΑ.

Σχεδόν ένα 24ωρο μετά την απόφαση των Μπακς να μην κατέβουν να παίξουν κόντρα στους Ορλάντο Μάτζικ με κύριο λόγο την ακραία αστυνομική βία στις ΗΠΑ προκλήθηκε ένα… χάος.

Συγκεκριμένα, αρκετοί θέλοντας να υποστηρίξουν την απόφαση της ομάδας του Μιλγουόκι, υπογράμμισαν πως θα ήταν σοφό να μην συνεχίσουν τα playoffs, ωστόσο φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Έιντριαν Βοϊνιαρόφσκι, οι παίκτες της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη θέλουν να συνεχιστεί η διοργάνωση, μετά από αρκετές συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν.

ESPN Sources: Several key members of Lakers — and some peers around league — stayed up until early AM hours talking through issues in The Bubble. Among key players in league heading into 11 AM meeting, there’s optimism about a majority of players wanting to continue playoffs.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 27, 2020