Κουτσούμπας : Οι συμφωνίες με Ιταλία και Αίγυπτο φέρνουν οδυνηρό συμβιβασμό με την Τουρκία

Discussion at the Hellenic Parliament for the ratification of the agreement between Greece, Italy and Egypt on the Exclusice Economic Zone (EEZ), in Athens, on Aug. 26, 2020 / Συζήτηση για την κύρωση συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Αιγύπτου για οριοθέτηση των αντιστοίχων θαλασσιών ζωνών του, στην Αθήνα, στις 26 Αυγουστου, 2020

«Οι συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο για την ΑΟΖ είναι μελετημένοι αλλά επικίνδυνοι συμβιβασμοί σκοπιμότητας που εντάσσονται στο σχεδιασμό για το μεγαλύτερο και οδυνηρό συμβιβασμό που θα ακολουθήσει με την Τουρκία η οποία θέλει μηδενική επήρεια για τα νησιά» είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας επεξηγώντας το γιατί το ΚΚΕ θα καταψηφίσει και τις δύο συμφωνίες. Γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο Ο γραμματέας του ΚΚΕ τόνισε ότι όποιος αρνείται την πλήρη επήρεια των νησιών σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ τροφοδοτεί την επιθετικότητα της Τουρκικής αστικής τάξης η οποία εστιάζει στο Καστελορίζο και η αμφισβήτηση για το Καστελόριζο συνδυάζεται με την αμφισβήτηση στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Άνοιγμα των σχολείων: ναι, αλλά πώς; - Ερωτήσεις και απαντήσεις από τον Ηλία Μόσιαλο Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Κουτσούμπας σχολιάζοντας την εξαγγελία του κ. Μητσοτάκη για την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 μίλια στο Ιόνιο σημείωσε ότι «η επέκταση της Αιγιαλίτιδας ζώνης στη μία πλευρά μπορεί να ερμηνευτεί ως αποδοχή γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο». Ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι η ελληνική πλευρά στη συμφωνία με την Ιταλία έχει αποδεχτεί την μείωση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο τμήμα που προστέθηκε στην Αιγιαλίτιδα Ζώνη, τουλάχιστον στην αλιεία. Σημείωσε επίσης ότι δεν είναι δίκαιη η συμφωνία με την Αίγυπτο. «Η ελληνική επικράτεια είναι ενιαία και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Το Καστελόριζο είναι τμήμα της Δωδεκανήσου και της ελληνικής επικράτειας». Δεν ακυρώνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο Ο κ. Κουτσούμπας μίλησε για ξεκάθαρη σκοπιμότητα στην επιλογή των συντεταγμένων στη Συμφωνία με την Αίγυπτο για να ικανοποιηθούν οι θέσεις του Καΐρου και να υπογράψει τη συμφωνία. «Κομπάζετε για τη συμμαχία σας με την Αιγυπτιακή αστική τάξη. Η κυβέρνηση της Αιγύπτου κρατάει ανοιχτό το θέμα των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία» ανέφερε ο γραμματέας του ΚΚΕ. Επεσήμανε δε ότι «δεν ευσταθούν οι ισχυρισμοί ότι ακυρώνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο» και ο κ. Κουτσούμπας πρόσθεσε: «Μπορείτε να ρωτήσετε και τους συμμάχους σας ΕΕ-ΝΑΤΟ-ΗΠΑ τι ισχύει για το σύμφωνο Ερντογάν και Σάραζ. Ξεχάσατε ότι έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ η κυβέρνηση Σάραζ». Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τους συμμάχους της Ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι το ΚΚΕ δεν είναι γενικά κατά των συμβιβασμών ωστόσο οι συμβιβασμοί που γίνονται αυτοί τη στιγμή με την Ιταλία και την Αίγυπτο οδηγούν και υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και υπογράμμισε ότι είναι ψεύτικο το επιχείρημα ότι με τέτοιο συμβιβασμούς θα αποφύγουμε τον πόλεμο. «Στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγίου ανταγωνίζονται πολύ ισχυρά κράτη για το πώς θα βάλουν στο χέρι τον πλούτο αυτής της περιοχής και αυτοί οι ανταγωνισμοί οδηγούν σε πολεμικές συγκρούσεις. Ο λαός να απορρίψει όλα τα εκβιαστικά διλήμματα και να μην δεχτεί καμία υποχώρηση στα κυριαρχικά του δικαιώματα. «Είμαστε κάθετα αντίθετοι με τις συμφωνίες σκοπιμότητας των αστικών τάξεων. Αυτές οι συμφωνίες είναι επικίνδυνες. Με αίσθημα ευθύνης το ΚΚΕ θα ψηφίσει όχι και στις δύο συμφωνίες» είπε ο κ. Κουτσούμπας. Σημείωσε ακόμη ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση γιατί εξυπηρετεί τα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Νέα προειδοποίηση επιστημόνων: Οι νέοι δεν είναι άτρωτοι στον κορωνοϊό Share