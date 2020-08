Κορωνοϊός : Συναγερμός για όσους επιστρέφουν από διακοπές

Medical staff collects swab samples from passengers to test for the COVID-19 coronavirus at the port of Piraeus, in Athens, on August 16, 2020 / Δειγματοληπτικοί έλεγχοι για τον Covid-19 σε ταξιδιώτες στο λιμάνι του Πειραιά, στίς 16 Αυγούστου, 2020

Συνεχίζεται η αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού στη χώρα μας αφού και χθες καταγράφηκαν 170 νέες μολύνσεις. Η Αττική είναι η περιοχή με τα περισσότερα κρούσματα, ένα στα δύο πεί του συνόλου. Στην Αττική, η Κηφισιά, η Γλυφάδα, η Βούλα και η Βουλιαγμένη είναι οι τέσσερις περιοχές με το μεγαλύτερο επιδημιολογικό φορτίο. Ο άγνωστος πόλεμος των υποβρυχίων Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νοσούντες είναι εκδρομείς του Αυγούστου οι οποίοι ταξίδεψαν σε νησιά των Κυκλάδων, όπως Μύκονος και Πάρος, αλλά και στην Χαλκιδική, κόλλησαν τον ιό και στη συνέχεια επέστρεψαν στην Αθήνα με αυτόν. Πρόκειται κυρίως για όσους επέλεξαν να ταξιδέψουν σε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας. Οι τελευταίες μέρες του Αυγούστου, θα αποτελέσουν βάση για τους ειδικούς επιδημιολόγους προκειμένου να αποφασίσουν αν θα τεθεί σε ισχύ η γενικευμένη και καθολική χρήση μάσκας. Αν η χώρα ξεπεράσει το φράγμα των 300 κρουσμάτων, τότε δεν αποκλείεται να αποφασιστούν σε νέα μέτρα. «Αγριεύει» η κατάσταση και επιστρατεύονται Τσιόδρας και Χαρδαλιάς Την ίδια ώρα σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι αρχές με τον κοροναϊό να «καλπάζει» στη χώρα μας και τα κρούσματα να αυξάνονται ραγδαία μέρα με τη μέρα. Ως αποτέλεσμα η κυβέρνηση αναγκάζεται σε καθημερινή πλέον βάση να επιβάλει αυστηρά μέτρα σε ολοένα και περισσότερες περιοχές, με πιο ηχηρό από όλα τα «καμπανάκια» να αποτελεί η επιστροφή της ενημέρωσης για την πορεία του φονικού από τον Σωτήρη Τσιόδρα και τον Νίκο Χαρδαλιά. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει άλλωστε τη φράση που όλο νόημα είχε διατυπώσει ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας στην τηλεοπτική ενημέρωση της 26ης Μαΐου, όταν αποχαιρετούσε -προσωρινά- της τηλεοπτικές ενημερώσεις. «Αν μας ξαναδείτε να κάνουμε ξανά καθημερινά ενημέρωση με τον κ. Τσιόδρα, αυτό θα σημαίνει ότι τα πράγματα θα έχουν δυσκολέψει ξανά» είχε πει. Και αν στις 4 Αυγούστου, όταν οι δύο τους εμφανίστηκαν και πάλι στις οθόνες μας, ο κ. Χαρδαλιάς έσπευσε να μας καθησυχάσει πως επρόκειτο για μια και μοναδική «εμφάνιση» και δεν θα πρέπει να ανησυχούμε, αυτή τη φορά το δίδυμο που «σημάδεψε» τη «μάχη» της χώρας μας με τον κοροναϊό επέστρεψε για τα καλά. Το ίδιο και η ανησυχία μας. Όλα αυτά ενώ τα κρούσματα στη χώρα μας παραμένουν σταθερά πάνω από 200. Το σερί των έξι συνεχόμενων ημερών με τα κρούσματα πάνω από το «ψυχολογικό» όριο των 200 έσπασε σήμερα Δευτέρα, όπως είχε σπάσει και την προηγούμενη Δευτέρα. Ωστόσο οι αρχές της χώρας μας σε καμία περίπτωση δεν εφησυχάζουν και περιμένουν τις επόμενες ημέρες για να κριθεί εάν τα ήδη υπάρχοντα μέτρα αρκούν ή θα χρειαστεί η επιβολή νέων, ακόμα πιο αυστηρών, ίσως και σε επίπεδο εθνικό. Σε κάθε περίπτωση οι επιστήμονες δείχνουν προς την 1η Αυγούστου, ως την ημερομηνία κλειδί που φέρει αρκετές εξελίξεις στη χώρα μας. Αυτή είναι -μεταξύ άλλων- και η ημερομηνία, κατά την οποία θα κριθεί αν τα σχολεία θα ανοίξουν στις 7 Σεπτεμβρίου ή μια εβδομάδα αργότερα, δηλαδή στις 14 του ίδιου μήνα. Ωστόσο η 1η Αυγούστου αποτελεί «ορόσημο» και για άλλους λόγους. Σύμφωνα με όσα είπε ο καθηγητής Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας, Χαράλαμπος Γώγος, «τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρχουν ψηλά νούμερα λόγω της χαλάρωσης, των γλεντιών και των συναθροίσεων αλλά από 1η Σεπτέμβρη θα έχουν περάσει και 15 μέρες που είναι κρίσιμες. Εκεί θα έχουμε τα καλά ή τα κακά νέα από τα μέτρα που έχουν ληφθεί μετά τις 15 Αυγούστου». Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Υγείας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Γενεύης, θεωρεί ημερομηνία «κλειδί» την 29η Αυγούστου, κατά την οποία αναμένεται η χώρα μας να έχει πάνω από 300 ημερήσια κρούσματα, καθώς και να σπάσει το φράγμα των 10.000 συνολικά. Μάλιστα το εν λόγω αρνητικό «ορόσημο» δεν αποκλείεται να έρθει και μια μέρα νωρίτερα, στις 28. Πρόκειται λοιπόν για μια εξέλιξη, η οποία εφόσον επαληθευτεί ενδέχεται να φέρει τα πάνω κάτω σε όσα σχεδιάζει η κυβέρνηση. Ενδεικτικά τα όσα είπε ο κ. Γώγος, μιλώντας στον Alpha, όπου υπογράμμισε πως θα ήταν πολύ σημαντικό να μην φτάσουμε πάνω από 300 κρούσματα «γιατί η συνεχής αύξηση μερικές φορές επηρεάζει την μεταδοτικότητα σε εκθετικό βαθμό γιατί τα 300 μπορούν εύκολα να γίνουν 400 και 500». Από την πλευρά του και ο καθηγητής λοιμωξιολογίας και μέλος της επιτροπής για τον κοροναϊό, Νίκος Σύψας, έδειξε προς τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου αναφορικά με οποιαδήποτε εξέλιξη στη μάχη της χώρας μας με τον φονικό ιό. Ο κ. Σύψας στάθηκε στο γεγονός πως μέχρι τέλος Αυγούστου θα συνεχίζεται η πίεση στο σύστημα γιατί υπήρχε ο Δεκαπενταύγουστος, συνωστισμοί, εστίες σε τουριστικές περιοχές, και ο κόσμος επιστρέφει στις εστίες του. «Περιμένουμε με μεγάλη ανησυχία να δούμε τι θα γίνει μέχρι τέλη Αυγούστου, αλλά πιστεύουμε ότι θα υπάρχει σταδιακή αποκλιμάκωση το Σεπτέμβριο γιατί θα εφαρμόζουμε τα μέτρα και θα κλείσουν οι τουριστικές περιοχές» ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ΣΚΑΙ. «Είμαι βέβαιος ότι θα δούμε πολλά κρούσματα, αλλά είναι παρήγορο ότι δεν έχουμε εκθετική αύξηση, δηλαδή να έχουμε καθημερινό διπλασιασμό των κρουσμάτων» κατέληξε. Ακόμα ένας επιστήμονας, ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, εξήγησε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, πως θα πρέπει να περιμένουμε ως το τέλος της εβδομάδας, ήτοι τις 30 Αυγούστου, για να δούμε τον αντίκτυπο των μέτρων που ελήφθησαν. «Θα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί» είπε και αναφέρθηκε σε νέα, πιθανά μέτρα που μπορεί να τεθούν σε ισχύ. Εξετάζονται νέα μέτρα, όμως όχι γενικό lockdown Πάντως, όσο και αν αυξάνονται τα κρούσματα και η διασπορά στη χώρα μας, άπαντες τόσο στο κυβερνητικό, όσο και στο επιστημονικό επιτελείο αποκλείουν κατηγορηματικά ένα νέο lockdown. «Δεν υπάρχει περίπτωση γενικευμένου lockdown» ξεκαθάρισε για μια ακόμα φορά ο κ. Σύψας, συμπληρώνοντας πως «η στρατηγική είναι στοχευμένα μέτρα σε περιοχές, δραστηριότητες και δίκτυα που διασπείρουν τον ίο. Αυτή είναι η στρατηγική, και αυτή θα συνεχίσουμε». Από την άλλη πλευρά ο κ. Μαγιορκίνης έκανε λόγο για μείωση πυκνότητας σε διάφορα μαγαζιά, για μείωση πυκνότητας στα μέσα μεταφοράς, καθώς και για επιτήρηση, πιο σκληρή και πιο αυστηρή, των μέτρων που έχουν ήδη επιβληθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, τα μέτρα που εξετάζονται είναι η υποχρεωτική χρήση της μάσκας παντού, η μείωση επιβατών σε ΜΜΜ και πελατών στην εστίαση, καθώς και υποχρεωτικό τεστ για τους καλεσμένους σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Η κατάσταση στην Ελλάδα Μειωμένος σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες παρουσιάστηκε ο σημερινός αριθμός νέων κρουσμάτων κοροναϊού στη χώρα μας, με τον ΕΟΔΥ να ανακοινώνει 170 νέες περιπτώσεις του φονικού ιού, με τον αριθμό να πέφτει ξανά κάτω από το «ψυχολογικό» όριο των 200 κρουσμάτων για πρώτη φορά από την προηγούμενη Δευτέρα. Εκ των 170 νέων κρουσμάτων, μόλις τα 27 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου τις χώρας. Πού εντοπίστηκαν τα κρούσματα Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων, για μια ακόμα ημέρα η Αττική βρίσκεται στο «κόκκινο», έχοντας μειωμένο -μεν- αριθμό κρουσμάτων, ωστόσο αναλογικά έχει και πάλι τη συντριπτική πλειοψηφία των ημερήσιων κρουσμάτων. Ακόμα, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σταθερά ψηλά με 18 κρούσματα, ενώ 15 εντοπίζονται στην Π.Ε Κοζάνης. Δείτε αναλυτικά: 27 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας

9 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο

51 κρούσματα από την Π.Ε. Αττικής, εκ των οποίων 15 συνδέονται με πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας,

18 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης , εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή και 3 με πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας

1 στην Π.Ε. Δωδεκανήσου

1 στην Π.Ε. Έβρου

1 στην Π.Ε. Κέρκυρας

1 στην Π.Ε Ηλείας

1 στην Π.Ε Ημαθίας

4 στην Π.Ε Ηρακλείου

1 στην Π.Ε Ιωαννίνων

2 στην Π.Ε Καβάλας

2 στην Π.Ε Καρδίτσας

2 στην Π.Ε Καστοριάς

15 κρούσματα στην Π.Ε Κοζάνης, εκ των οποίων 14 συνδέονται με επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα

5 στην Π.Ε Κυκλάδων

1 στην Π.Ε Λασιθίου

3 στην Π.Ε Λέσβου

1 στην Π.Ε Μαγνησίας

2 στην Π.Ε Μεσσηνίας

4 στην Π.Ε Πέλλας, συνδεόμενα με γνωστή συρροή

3 στην Π.Ε Πιερίας

1 στην Π.Ε Πρέβεζας

1 στην Π.Ε Ροδόπης

1 στην Π.Ε Σερρών

2 στην Π.Ε. Τρικάλων

1 στην Π.Ε. Φλώρινας

3 στην Π.Ε Χανίων

1 στην Π.Ε Χίος

5 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση Στα 8.819 τα συνολικά κρούσματα Έτσι, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 8.819, εκ των οποίων το 55.3% άνδρες, ενώ 1.886 (21.4%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 4.009 (45.5%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Επιπλέον, 31 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 ετών. 9 (29.0%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 38.7% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 143 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, δεν έχει καταγραφεί κανένας νέος θάνατος ενώ έχουμε 242 θανάτους συνολικά στη χώρα. 84 (34.7%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 77 έτη και το 94.6% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω., Ηλικιακή κατανομή Η μέση ηλικία των κρουσμάτων είναι 39 έτη (εύρος 0 έως 102 ετών), ενώ η μέση ηλικία των θανάτων είναι 77 έτη (εύρος 35 έως 102 ετών). Η ηλικιακή κατανομή των (α) συνολικών κρουσμάτων, (β) των περιστατικών που κατέληξαν σε θάνατο και (γ) των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, είναι η ακόλουθη: Γεωγραφική διασπορά Ο χάρτης αποτυπώνει τη γεωγραφική κατανομή των συνολικών κρουσμάτων COVID-19 (από την αρχή της επιδημίας) ανά Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, με βάση την δηλωθείσα διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του ασθενούς, ή τη διεύθυνση προσωρινής διαμονής για τους τουρίστες και άλλους προσωρινά διαμένοντες στην Ελλάδα. Συμπεριλαμβάνονται τόσο κρούσματα με ιστορικό ταξιδίου (“εισαγόμενα”) όσο και κρούσματα με πιθανή εγχώρια μετάδοση. Νέα -πιο αυστηρά μέτρα- στα Χανιά Ακόμα, σήμερα ανακοινώθηκε ότι αυστηροποιούνται τα περιοριστικά μέτρα στα Χανιά, θυμίζοντας αυτά του Πόρου, τα οποία βέβαια σήμερα έπαψαν να βρίσκονται σε ισχύ. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, από αύριο Τρίτη, στα Χανιά αναστέλλεται κάθε είδους εκδήλωσης, όπως πάρτυ, εμποροπανηγύρεις, λιτανείες, λαϊκές αγορές κλπ. Επιπλέον, απαγορεύεται κάθε είδους συνάθροισης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο. Ακόμα, στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι έως 4 άτομα, εκτός εάν πρόκειται για συγγενείς Α’ βαθμού όπου επιτρέπεται έως 6 άτομα. Τέλος, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους. Υπενθυμίζεται ότι ισχύει η απαγόρευση λειτουργίας όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 07.00 της επομένης. Τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα ισχύουν για 7 ημέρες από ώρα 06:00 της Τρίτης 25/08/2020, έως και ώρα 06:00 της Τρίτης 01/09/2020. Η ανακοίνωση της ΓΓΠΠ: Μετά από έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και με βάση τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουν προκύψει στα Χανιά, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και με δεδομένη τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κοροναϊό, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλειου Παπαγεωργίου, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, λαμβάνονται τα κάτωθι περιοριστικά μέτρα, με εφαρμογή σε ολόκληρη την Π.Ε. Χανίων: Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης, όπως πάρτυ, εμποροπανηγύρεις, λιτανείες, λαϊκές αγορές κλπ.

Απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο.

Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι έως 4 άτομα, εκτός εάν πρόκειται για συγγενείς Α’ βαθμού όπου επιτρέπεται έως 6 άτομα.

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους. Υπενθυμίζεται ότι ισχύει η απαγόρευση λειτουργίας όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 07.00 της επομένης. Σημειώνεται ότι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών για τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται, είναι δυνατή η αναστολή σύμβασης εργασίας των εργαζομένων Τέλος, τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα ισχύουν για 7 ημέρες από ώρα 06:00 της Τρίτης 25-08-2020, έως και ώρα 06:00 της Τρίτης 01-09-2020. Κορωνοϊός: Αντιδράσεις για τις τάξεις – κάψουλες – Τι θα καθιστούσε απαγορευτικό το άνοιγμα των σχολείων για τους ειδικούς