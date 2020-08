Τι να προσέξουν όσοι επέστρεψαν από διακοπές

Medical staff collects swab samples from passengers to test for the COVID-19 coronavirus at the port of Piraeus, in Athens, on August 16, 2020 / Δειγματοληπτικοί έλεγχοι για τον Covid-19 σε ταξιδιώτες στο λιμάνι του Πειραιά, στίς 16 Αυγούστου, 2020

Μικρή αύξηση των κρουσμάτων κοροναϊού τις επόμενες ημέρες αναμένουν οι επιστήμονες λόγω της επιστροφής των πολιτών από τις καλοκαιρινές τους διακοπές αλλά και τα αυξημένα τεστ που τους γίνονται όπως ο Αλκιβιάδης Βατόπουλος καθηγητής μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Όπως τόνισε το βασικό είναι να τηρηθούν τα μέτρα για τις αποστάσεις, το πλύσιμο χεριών και κυρίως τη χρήση μάσκας. Ο άγνωστος πόλεμος των υποβρυχίων O καθηγητής τόνισε επίσης στο ΣΚΑΪ πως ο ΕΟΔΥ ίσως θα πρέπει να ενημερώσει καλύτερα για τις περιοχές στις οποίες υπήρξαν πολλά κρούσματα ώστε να ενημερωθούν όσοι πήγαν σε αυτές. «Οι άνθρωποι που θα γυρίσουν από τις περιοχές που είχαν παρατηρηθεί κρούσματα – και σε αυτό το σημείο ίσως θα πρέπει ο ΕΟΔΥ να κάνει μια καλύτερη ενημέρωση για το σε ποιες περιοχές υπήρξαν πολλά κρούσματα ώστε να το ξέρει ο κόσμος, αυτοί οι άνθρωποι που γυρνάνε από αυτές τις περιοχές είναι –εντός εισαγωγικών, ‘’υψηλού κινδύνου’’». Σύμφωνα με τον κ. Βατόπουλο όσοι βρέθηκαν σε περιοχές με αυξημένα κρούσματα κοροναϊού θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για μια εβδομάδα έως 15 ημέρες, να χρησιμοποιούν μάσκα, να αποφεύγουν να έρχονται σε επαφή με ηλικιωμένους. Τι θα κρίνει το άνοιγμα των σχολείων Μιλώντας για τον αριθμό κρουσμάτων που θα καθιστούσε απαγορευτικό το άνοιγμα των σχολείων, ο καθηγητής τόνισε πως «αν αρχίσουν να διπλασιάζονται ή να πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα μέσα σε 3 – 4 ημέρες, αυτό οπωσδήποτε είναι ένα ισχυρό καμπανάκι». Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν είναι τόσο εύκολο να πει κανείς ότι για παράδειγμα με 500 κρούσματα κλείνουν τα σχολεία αλλά με 400 δεν κλείνουν. Εξήγησε ότι συνεκτιμώνται μια σειρά παραγόντων, όπως ποιες ηλικίες αφορούν τα κρούσματα, πόσο γρήγορα αυξάνονται και άλλοι. «Να μη νομίζει ο κόσμος ότι ως δια μαγείας 1η Οκτωβρίου δεν θα έχουμε κρούσματα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το θέμα είναι να μην έχουμε πολλά και σοβαρά», τόνισε ο κ. Βατόπουλος. Κορωνοϊός: Αντιδράσεις για τις τάξεις – κάψουλες – Τι θα καθιστούσε απαγορευτικό το άνοιγμα των σχολείων για τους ειδικούς Share