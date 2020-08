Ελληνική NAVTEX – απάντηση στην Αγκυρα

Νέα NAVTEX για αεροναυτικές ασκήσεις θα εκδώσει η Ελλάδα απαντώντας στην επέκταση της παράνομης τουρκικής NAVTEX.

Κατόπιν της παράτασης της προηγούμενης παράνομης αγγελίας NAVTEX στην οποία προχώρησε η Τουρκία το απόγευμα της 23ης Αυγούστου για την συνέχιση των ερευνών του Oruc Reis έως τις 27 Αυγούστου 2020 και 23.59 ώρα Ελλάδος, η Ελλάδα θα δεσμεύσει με αγγελία NAVTEX περιοχή αεροναυτικών ασκήσεων εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας στην ευρύτερη περιοχή ΝΑ Κρήτης, Καρπάθου, Ρόδου και Νοτίως Καστελορίζου αναφέρουν στρατιωτικές πηγές.

Η NAVTEX θα ισχύσει από τις πρωινές ώρες της 25ης Αυγούστου ως τις βραδυνές ώρες της 27ης Αυγούστου 2020.

Ο χάρτης της ελληνικής Navtex, με την περιοχή που δέσμευσε η Ελλάδα στα νοτιοανατολικά της Κρήτης.

Η ελληνική NAVTEX

ZCZC HA64

231840 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 489/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA44 (1062/20) IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER 1062/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 272059 UTC AUG 20.

NNNN

Η επέκταση της παράνομη Navtex για το Oruc Reis

Υπενθυμίζεται ότι εχθές η Άγκυρα, ανακοίνωσε την επέκταση έως τις 27 Αυγούστου της παράνομης Navtex (που έληγε σήμερα, 23/8, το βράδυ), βάσει της οποίας το Oruc Reis παραβιάζει την ελληνική και κυπριακή υφαλοκρηπίδα το τελευταίο διάστημα, δημιουργώντας επικίνδυνη ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Διπλωματικός μαραθώνιος στην Αθήνα

Το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται αλλάζει άρδην το κλίμα υπό το οποίο θα διεξαχθούν οι επισκέψεις του γερμανού υπουργού Εξωτερικών Χάικο Μάας σε Αθήνα και Άγκυρα αυτή την εβδομάδα, στο πλαίσιο της εν εξελίξει γερμανικής διαμεσολάβησης μεταξύ των δύο χωρών προκειμένου να υπάρξει ένας νέος γύρος διπλωματικών επαφών.

Στο απόηχο της παράτασης της navtex και των νέων εμπρηστικών δηλώσεων του Ερντογάν με αναφορές και σε νέα εξοπλιστικά προγράμματα η προσπάθεια του Μάας για αποκλιμάκωση της έντασης και καλλιέργεια πρόσφορου εδάφους για διάλογο ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα μάλλον είναι καταδικασμένη.

Η συνάντηση του Μάας με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 25 Αυγούστου, με την Αθήνα όμως να έχει ξεκαθαρίσει προς πάσα κατεύθυνση και όλους τους τόνους ότι με το Oruc Reis να μπαινοβγαίνει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και την τουρκική προκλητικότητα να συνεχίζεται αμείωτη δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου.

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι αφού η Τουρκία δείξει έμπρακτα ότι προχωρά σε αποκλιμάκωση της έντασης, είναι έτοιμη για να ξεκινήσουν οι διερευνητικές επαφές από εκεί που σταμάτησαν το 2016, όπως προτείνει και η Γερμανία, για τη μονή διαφορά μας που είναι η υφαλοκρηπίδα.

Σε διαφορετική περίπτωση θα αυξήσει μαζί με την Κύπρο την πίεση προς την ΕΕ να λάβει ως οφείλει κυρώσεις ενάντια στην Τουρκία, μήνυμα που προφανώς θα επαναλάβει στον Μάας, ο οποίος σύμφωνα πάντα με το μέχρι τώρα πρόγραμμα όπως το μεταφέρουν διπλωματικές πηγές το απόγευμα της Τρίτης θα μεταβεί στην Άγκυρα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 28 Αυγούστου πραγματοποιείται το άτυπο συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. όπου αναμένεται ότι ο Υπατος Εκπρόσωπος Ζοζέπ Μπορέλ θα παρουσιάσει ένα έγγραφο επιλογών για πιθανές κυρώσεις κατά της Τουρκίας για την παραβίαση της υφαλοκρηπίδας Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πριν την εκ νέου κλιμάκωση της έντασης από την πλευρά της Τουρκίας, καταβάλλονταν προσπάθειες, σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες, για να πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα (28/8) στο Βερολίνο, η επόμενη τριμερής συνάντηση των εκπροσώπων Ελλάδας, Τουρκίας και Γερμανίας (Σουρανή, Καλίν, Χέκερ), στο πλαίσιο των προσπαθειών για αναθέρμανση των διερευνητικών ανάμεσα σε Αθήνα και Αγκυρα.

Όμως, μετά τις νέες επικίνδυνες επιλογές της Τουρκίας η πιθανότητα να «τιναχθεί στον αέρα» ο προγραμματισμός αυτός είναι πολύ μεγάλη, κάτι που σημαίνει βίαιη επιστροφή στο σημείο μηδέν.

Σε επιχειρησιακή και διπλωματική ετοιμότητα η Αθήνα

Η κίνηση από πλευράς Τουρκίας να κρατήσει το Oruc Reis να… περιπλανιέται στην Ανατολική Μεσόγειο και μέσα – έξω από την ελληνική υφαλοκρηπίδα επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της Αθήνας που από την αρχή ξεκαθάριζε πως η αναφορά από πλευράς της γειτονικής χώρας στο διεθνές δίκαιο και στον διάλογο είναι καθαρά προσχηματική, τόνισαν διπλωματικές πηγές, αντιδρώντας στην επέκταση της Navtex.

«Η Τουρκία με τη συνέχιση της προκλητικής συμπεριφοράς της το μόνο που κάνει είναι να δείχνει σε όλο τον κόσμο ότι η αναφορά στο διεθνές δίκαιο και στον διάλογο είναι καθαρά προσχηματική» ήταν η άμεση αντίδραση του Μαξίμου, με τις ίδιες κυβερνητικές πηγές να συμπληρώνουν πάντως ότι «με τη συμπεριφορά αυτή το μόνο που καταφέρνει είναι αρνητικές συνέπειες για την ίδια».

Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει τον διπλωματικό μαραθώνιο προκειμένου να διεθνοποιήσει τα προβλήματα που δημιουργεί η προκλητικότητα της Τουρκίας, θέτοντας σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής της Ανατολική Μεσογείου.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ειδικοί τονίζουν πως η ημερομηνία επέκτασης της παράνομης Navtex μόνο τυχαία δεν είναι. Συγκεκριμένα, αξίζει να σημειωθεί πως η τρίμηνη περίοδος από το αίτημα της κρατικής εταιρείας πετρελαίου (ΤΡΑΟ) στο τουρκικό υπουργείο Ενέργειας για έρευνες στην περιοχή του τουρκολιβυκού μνημονίου λήγει στις 28 Αυγούστου. Την ίδια μέρα προσανατολίζεται από τη Γερμανία η έναρξη διαδικασίας διερευνητικών επαφών Ελλάδας – Τουρκίας, η οποία πάγωσε μετά την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία, στην οποία η Αθήνα δήλωνε ανοιχτή, υπό τον όρο να σταματήσει η Τουρκία τις προκλητικές ενέργειες.

Εως και το βράδυ της Κυριακής το Oruc Reis κινούνταν εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίζει τις… βόλτες του έως και την Πέμπτη, με το Πολεμικό Ναυτικό να βρίσκεται πάντα σε επιφυλακή και να παρακολουθεί το τουρκικό πλοίο και τη συνοδεία του 24 ώρες το 24ωρο.

