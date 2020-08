Έντονη ανησυχία από την έξαρση των κρουσμάτων – 254 σε 24 ώρες

LITTLETON, Mass. – A medic with the Massachusetts National Guard takes a nasal swab that will be used to test for COVID-19 with a resident of the Life Care Center of Nashoba Valley, Littleton, Mass., April 3, 2020. The Massachusetts National Guard worked with the facility’s staff to administer COVID-19 tests to help prevent the spread of the virus. (Army National Guard Photo by Staff Sgt. Kenneth Tucceri)

Σταθερά υψηλός παραμένει ο αριθμός των κρουσμάτων κοροναϊού στην Ελλάδα, ενώ για τρίτη συνεχόμενη μέρα ο αριθμός ξεπέρασε τους 200. Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 254 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων τα 20 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 6632, εκ των οποίων το 55.0% αφορά άνδρες. Αγορά εργασίας : Ανισες ευκαιρίες και αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών – Ποιες μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 2, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 223 θάνατοι. Η μέση ηλικία των ασθενών που απεβίωσαν είναι 77 έτη. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 22 (68.2% άνδρες). Από το σύνολο των 6632 κρουσμάτων, 1592 (24.0%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό, 3207 (48.4%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα και τα υπόλοιπα δεν σχετίζονται ούτε με ταξίδι ούτε με άλλο γνωστό κρούσμα ή είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Η μέση ηλικία των κρουσμάτων είναι 41 έτη (εύρος 0 έως 102 ετών), ενώ η μέση ηλικία των θανάτων είναι 77 έτη (εύρος 35 έως 102 ετών). Γεωγραφική διασπορά Ο χάρτης αποτυπώνει τη γεωγραφική κατανομή των συνολικών κρουσμάτων COVID-19 (από την αρχή της επιδημίας) ανά Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, με βάση την δηλωθείσα διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του ασθενούς, ή τη διεύθυνση προσωρινής διαμονής για τους τουρίστες και άλλους προσωρινά διαμένοντες στην Ελλάδα. Συμπεριλαμβάνονται τόσο κρούσματα με ιστορικό ταξιδίου (“εισαγόμενα”) όσο και κρούσματα με πιθανή εγχώρια μετάδοση. Χάρτης κρουσμάτων των τελευταίων δέκα ημερών Αρνητική «πρωτιά» για την Αττική Τα 254 επιπλέον κρούσματα που δηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στον ΕΟΔΥ αφορούν : – 20 κρούσματα που εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας, – 2 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο, – 98 κρούσματα στην Π.Ε. Αττικής, 17 εκ των οποίων συνδέονται με πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας, – 76 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 4 εκ των οποίων συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 8 με πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας, – 2 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, – 4 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας, – 4 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας, – 1 κρούσμα στην Π.Ε. Βοιωτίας, – 1 κρούσμα στην Π.Ε. Γρεβενών, – 9 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου, 6 εκ των οποίων συνδέονται με γνωστή συρροή, – 5 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας, – 3 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας, – 2 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου, – 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ιωαννίνων, – 1 κρούσμα στην Π.Ε. Καβάλας, – 1 κρούσμα στην Π.Ε. Κεφαλληνίας, – 2 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς, – 3 κρούσματα στην Π.Ε. Κυκλάδων, – 6 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας, 1 εκ των οποίων συνδέεται με γνωστή συρροή, – 2 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου – 1 κρούσμα στην Π.Ε. Λευκάδας, – 2 κρούσματα στην Π.Ε. , – 1 κρούσμα στην Π.Ε. Μεσσηνίας, – 4 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας, – 3 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας, – 1 κρούσμα στην Π.Ε. Σερρών, – 1 κρούσμα στην Π.Ε. Φθιώτιδας, – 6 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής, – 1 κρούσμα στην Π.Ε. Χίου Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης Νέα μέτρα αποφάσισε να λάβει η κυβέρνηση μετά την έξαρση των κρουσμάτων στην Ελλάδα. Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ανακοίνωσε τα νέα μέτρα της κυβέρνησης στο πλαίσιο της περαιτέρω αποτροπής της εξάπλωσης του κοροναϊού στη χώρα μας. Ειδικότερα ανακοίνωσε τα εξής μέτρα: Όριο 50 ατόμων για τις δημόσιες και κοινωνικές εκδηλώσεις, εκτός από αυτές στις οποίες εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες, όπως για παράδειγμα εστιατόρια, θέατρα, σινεμά, έως 31 Αυγούστου, στις επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές.

Απαγόρευση λειτουργίας χώρων εστίασης και διασκέδασης από τα μεσάνυχτα έως τις 7 το πρωί σε όλη την Αττική, έως 31 Αυγούστου. Επίσης, η απαγόρευση ισχύει για Κρήτη και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Ειδικά μέτρα σε Πάρο και Αντίπαρο. Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης, όριο εννέα ατόμων σε κάθε δημόσια συνάθροιση. Όριο ατόμων στα τραπέζια των καταστημάτων. Μάσκες παντού.

Παρατείνεται έως 24 Αυγούστου το πακέτο μέτρων για τον Πόρο, με μόνη διαφορά το κλείσιμο των καταστημάτων τα μεσάνυχτα αντί για 11.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε χώρους υψηλού συγχρωτισμού εντός στρατοπέδων, δομές κοινωνικής αλληλεγγύης και χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών.

Προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος για τον νέο κοροναϊό όλων όσων επιστρέφουν από άδειες στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και αυτούς που εργάζονται σε χώρους υψηλού συγχρωτισμού (πχ εντός στρατοπέδων, δομές κοινωνικής αλληλεγγύης και χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών) με ευθύνη των εργοδοτών ή των προϊσταμένων.

Τα μέλη των ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή νόσο από τον κοροναϊό που εργάζονται στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα στο εξής θα εργάζονται με τηλεργασία ή back office, κατά την επιλογή του εργαζομένου, έως 31 Αυγούστου. Η χρήση μάσκας Επιπλέον, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε τα εξής: Σύσταση για γενικευμένη χρήση μάσκας για μια εβδομάδα σε όλους τους χώρους από όσους ταξιδιώτες επιστρέφουν από διακοπές σε περιοχές με επιβαρυμένη επιδημιολογική εικόνα.

Σύσταση για ιδιαίτερη μέριμνα αυστηρής τήρησης των υγειονομικών μέτρων και χρήση μάσκας σε ναούς και άλλους χώρους λατρείας καθώς και χώρους που αναμένεται υψηλός συγχρωτισμός ενόψει των τελετών και εορτασμών του Δεκαπενταύγουστου.

Σύσταση για ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση στα ατομικά μέτρα υγιεινής κατά και μετά το κύμα επιστροφής από τις διακοπές ιδιαίτερα σε μέσα μαζικής μεταφοράς όπως πλοία. Θα υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση του λιμενικού για την τήρηση των μέτρων και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Σύσταση για χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους και υποχρέωση χρήσης μάσκας σε υπαίθριες συναθροίσεις όπου δεν μπορούν να τηρούνται οι ενδεικνυόμενες αποστάσεις.