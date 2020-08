Έκρυθμη κατάσταση στη Βηρυτό – Ένας νεκρός κατά τις διαδηλώσεις

A demonstrator holds a shield during a protest following Tuesday's blast, in Beirut, Lebanon August 8, 2020. REUTERS/Hannah McKay

Ξεχειλίζει η οργή στον Λίβανο, με χιλιάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την πολιτική που ακολουθεί η τοπική κυβέρνηση. Στην πολύπαθη χώρα -χτυπημένη από την πολιτική αστάθεια, την οικονομική κρίση και την πανδημία- οι πολίτες ξέσπασαν με αφορμή την πρόσφατη έκρηξη στην πρωτεύουσα Βηρυτό, λαμβάνοντας χώρα συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία, ένας λιβανέζος αστυνομικός σκοτώθηκε στις συγκρούσεις, έγινε γνωστό από εκπρόσωπο της αστυνομίας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό του Λιβάνου, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί στις ταραχές ανήλθε σε 172. Η παιδική «εκδρομή» και η βόλτα για… καφέ με θέα την καταστροφή στο Μάτι «Διαδηλώσεις στη Βηρυτό: #LebaneseRedCross (ο Ερυθρός Σταυρός του Λιβάνου) μετέφερε 55 ανθρώπους σε κοντινά νοσοκομεία και προσέφερε τις πρώτες βοήθειες σε 117 ανθρώπους επιτόπου» έγραψε σε μήνυμα στο Twitter ο Ερυθρός Σταυρός. Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης και κοινωνικής μεταρρυθμίσεις, μετά τις φονικές εκρήξεις που συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Λιβάνου πριν από λίγες ημέρες. Εισέβαλαν στο υπουργείο Εξωτερικών Νωρίτερα, δεκάδες διαδηλωτές εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις του υπουργείου Εξωτερικών στη Βηρυτό σήμερα, φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης και του πολιτικού κατεστημένου, αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες. Οι διαδηλωτές έκαψαν επίσης μια φωτογραφία του προέδρου Μισέλ Αούν. «Θα μείνουμε εδώ. Καλούμε τον λαό του Λιβάνου να καταλάβει όλα τα υπουργεία» φώναζε ένας διαδηλωτής από το μεγάφωνο. Η έφοδος των διαδηλωτών στο κτίριο του ΥΠΕΞ, που μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση, πραγματοποιήθηκε, την ώρα που οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν στραμμένη την προσοχή τους στη συγκέντρωση χιλιάδων άλλων ανθρώπων στο κέντρο της πόλης, οι οποίοι αξίωναν από τις αρχές του Λιβάνου να λογοδοτήσουν για τη γιγαντιαία έκρηξη στο λιμάνι πριν από 4 ημέρες, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 150 ανθρώπους. Πριν από λίγο μάλιστα, ακούστηκαν πυροβολισμοί στα σημεία των κινητοποιήσεων στο κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου, με την αστυνομία να επιβεβαιώνει στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters τη ρίψη πυρών. Στις εικόνες που μεταδίδουν απευθείας τα τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνονται άνθρωποι, αιμόφυρτοι, έχοντας τραυματιστεί από πλαστικές σφαίρες, την ώρα που η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος των διαδηλωτών. 109 τραυματίες Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Sputnik, επικαλούμενο τον Ερυθρό Σταυρό, ο αριθμός των διαδηλωτών που έχει τραυματιστεί στα επεισόδια ανέρχεται σε τουλάχιστον 109. «Διαδηλώσεις στη Βηρυτό: 22 άνθρωποι διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία. 87 άνθρωποι δέχονται τις πρώτες βοήθειες στο σημείο», έγραψε στο Twitter ο Ερυθρός Σταυρός. «Παραιτηθείτε ή κρεμαστείτε» Στο θυμό και την απόγνωση των διαδηλωτών που προσπάθησαν να περάσουν από ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα και να φτάσουν στο κοινοβούλιο στο κέντρο της πρωτεύουσας η τοπική Αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα. Βίντεο που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν και τραυματισμούς διαδηλωτών. «Φύγετε, είστε όλοι δολοφόνοι» Καθώς η Βηρυτός θρηνεί τους νεκρούς της και επικρατεί διαμάχη για το μέγεθος των ανακατασκευών, Λιβανέζοι καλούν τις ξένες χώρες να βοηθήσουν για την ανατροπή της ηγεσίας και την άμεση πολιτική αλλαγή. Αιτήματα που άκουσε και ο γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν όταν βρέθηκε μία ημέρα μετά την έκρηξη στους δρόμους της Βηρυτού. Χιλιάδες διαδηλωτές άρχισαν να συγκεντρώνονται στην Πλατεία Μαρτύρων, για να εκφράσουν την οργή τους για τη διαχείριση (από πλευράς κυβέρνησης) της έκρηξης που ισοπέδωσε την πόλη. Οι διαδηλωτές κρατούσαν ξύλινες κρεμάλες με θηλιές και ένα πανό έγραφε: «Παραιτηθείτε ή κρεμαστείτε.» Φώναζαν «ο λαός θέλει να πέσει η κυβέρνηση», ενώ σε άλλο πανό που κρατούσαν έγραφαν: «Φύγετε, είστε όλοι δολοφόνοι». «Θέλουμε ένα μέλλον με αξιοπρέπεια. Δε θέλουμε να πάει χαμένο το αίμα των θυμάτων της έκρηξης», δήλωσε η Ρόουζ Σίρουρ, μία εκ των διαδηλωτών. Ορισμένοι από τους διαδηλωτές πετούσαν πέτρες κατά των αστυνομικών δυνάμεων. Χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία Η αστυνομία του Λιβάνου προχώρησε σήμερα στη χρήση δακρυγόνων κατά διαδηλωτών που προσπάθησαν να περάσουν από ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα και να φτάσουν στο κοινοβούλιο στο κέντρο της Βηρυτού, στη διάρκεια της διαδήλωσης, κατά της διαχείρισης από την κυβέρνηση, της καταστροφικής έκρηξης που έπληξε την πόλη. Περίπου 5.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Μαρτύρων, στο κέντρο της πόλης, ενώ μερικοί από αυτούς πετούσαν πέτρες. Η αστυνομία προχώρησε στη χρήση δακρυγόνων όταν μερικοί διαδηλωτές προσπάθησαν να περάσουν από ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα που είχε τοποθετηθεί στο δρόμο, εμποδίζοντας την πρόσβασή τους στο κοινοβούλιο, όπως ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Reuters.