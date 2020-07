Οργιάζει ο τουρκικός Τύπος για την Αγία Σοφία

Muslims gather for evening prayers in front of the Hagia Sophia or Ayasofya, after a court decision that paves the way for it to be converted from a museum back into a mosque, in Istanbul, Turkey, July 10, 2020. REUTERS/Murad Sezer TPX IMAGES OF THE DAY

Στα πρώτα θέματα των ΜΜΕ συντηρούν το θέμα της Αγίας Σοφίας οι Τούρκοι, οι οποίοι συνεχίζουν τα πανηγυρικά δημοσιεύματα, εν αναμονή της πρώτης μουσουλμανικής προσευχής στον ναό, μετά από 86 χρόνια. Μάλιστα, εξαπολύουν επίθεση στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, Μάκης Βορίδη, ο οποίος πρότεινε ως αντίποινα στην Αγία Σοφία να κλείσει το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη και να γίνει μουσείο Ποντιακής γενοκτονίας. Φόβοι για τυχόν αναζωπύρωση του κοροναϊού – Τι αλλάζει για την είσοδο τουριστών από τον Προμαχώνα «Δες τον αναιδέστατο» γράφει η Hurriyet, παρουσιάζοντας την είδηση. «Προετοιμασία για την μεγάλη ημέρα» Η Yeni Safak με έναν άκρως προκλητικό τίτλο, κάνει λόγο για «προετοιμασία για την μεγάλη ημέρα». «Ξεκίνησαν οι εντατικές εργασίες στην Αγία Σοφία για την ημέρα της προσευχής» αναφέρει το δημοσίευμα. Για δεύτερο πορθητή κάνει λόγο από την πλευρά της η Turkiye. Με την Sabah να κρατάει λίγο πιο χαμηλούς τόνους και να αναφέρει πως «η Αγία Σοφία θα τους αγκαλιάσει όλους. Όταν θα γίνεται η προσευχή, οι επισκέπτες θα συνεχίζουν την περιήγηση τους». Ερντογάν: Ζήτημα της Τουρκίας η Αγία Σοφία Νωρίτερα, σε μια ακόμα παρέμβαση για τον εν λόγω θέμα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έσπευσε να… βάλει φρένο στις διεθνείς αντιδράσεις, στέλνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως δεν υπολογίζει τίποτα και κανέναν. «Το ζήτημα της Αγίας Σοφίας είναι εσωτερικό μας ζήτημα. Ο λαός αποφασίζει. Πρέπει όλοι να σεβαστούν την απόφαση» είπε συγκεκριμένα σύμφωνα με το CNN Turk. Ακόμα, υπογράμμισε πως η απόφαση του 1934, η οποία χαρακτήρισε μουσείο την Αγία Σοφία, «ήταν εξαιρετικά επώδυνη για το έθνος μας». Επιπλέον, στην ίδια συνέντευξη αναφέρεται και στα τεκταινόμενα στην περιοχή της Μεσογείου υποστηρίζοντας ότι η χώρα του «δεν θέλει την ένταση στην περιοχή». «Το λέω καθαρά και δυνατά. Δεν θέλουμε την ένταση στη Μεσόγειο, που έχει αποτελέσει λικνο διαφορετικών πολιτισμών κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Αντίθετα πιστεύουμε ότι τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων αποτελούν μια ευκαιρία για όλη την περιοχή» λέει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και προσθέτει: «Η πόρτα μας είναι ανοιχτή σε κάθε προσφορά που βασίζεται στη συνεργασία και την δίκαιη διανομή. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με όλους σε αυτή τη βάση».