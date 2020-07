Μαρτίνς: «Αυτή είναι η μόνο η αρχή»

Ο Πέδρο Μαρτίνς είναι αδιαμφισβήτητα, ένα από τα πρόσωπα της χρονιάς για τον Ολυμπιακό, καθώς τον οδήγησε και πάλι στην κορυφή του πρωταθλήματος μετά από δύο χρόνια. Η μαθηματική κατάκτηση μετά την νίκη επί του ΟΦΗ (2-1), έδωσε το έναυσμα για πανηγυρισμούς, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» δεν χρειάζεται να περιμένουν την απόφαση του CAS.

Ο Πορτογάλος τεχνικός κατέκτησε για πρώτη φορά ένα τίτλο πρωταθλήματος ως προπονητής και μάλιστα, διατηρώντας το αήττητο μέχρι τώρα. Μέσω δημοσίευσης στον προσωπικό του λογαριασμό, υποσχέθηκε στους φίλους του Ολυμπιακούς, ακόμα περισσότερα κύπελλα ενώ έδωσε τα εύσημα στους παίχτες του.

Αναλυτικά έγραψε: «Πρωταθλητές! Αυτή η ομάδα με την ψυχή της και τον χαρακτήρα, επανέφερε τον Ολυμπιακό εκεί όπου ανήκει. Τα 41 ματς πρωταθλήματος αήττητοι αποτελούν μια τεράστια απόδειξη για το έργο μας και για το πόσο πολύ θέλαμε τον τίτλο. Θα ήθελα να αφιερώσω τον τίτλο στον πρόεδρο Μαρινάκη, για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρότζεκτ και για το γεγονός ότι μας βοήθησε να χτίζουμε αυτήν την καταπληκτική ομάδα. Ευχαριστώ τους παίκτες για τη δέσμευση που έδειξαν και για την αφοσίωση, αλλά και για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν… πίσω από τα φώτα και κυρίως τους οπαδούς για το ασυναγώνιστο πάθος τους και για την υποστήριξή τους. Αυτή είναι η μόνο η αρχή. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε».

1/ Champions! 🏆 🇬🇷 This team, with its soul and character, has put @olympiacosfc back where it belongs! 41 league matches undefeated is a huge testament to our project and how much the squad wanted the title back. pic.twitter.com/myrvdbo42c — Pedro Martins (@CoachPMartins) July 3, 2020