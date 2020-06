«Ο Πόλεμος στον Κόσμο», «Harper’s Bazaar» & ΒΗΜΑgazino την Κυριακή με «Το Βήμα»

«Ο Πόλεμος στον Κόσμο», «Harper’s Bazaar» & ΒΗΜΑGAZINO την Κυριακή με ΤΟ ΒΗΜΑ

Δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι, εμφύλιες συγκρούσεις, Ψυχρός Πόλεμος και πληθυσμιακές εξοντώσεις – γενοκτονίες.

Ο Αιώνας του Μίσους

Τα αίτια, τα οποία κατέστησαν τον 20ό αιώνα,

την πλέον αιματηρή περίοδο στην ιστορία της ανθρωπότητας

Πώς η τεχνολογική, οικονομική και κοινωνική πρόοδος χρησιμοποιήθηκε για αθέμιτους σκοπούς και τη διάλυση κρατών.

Ενα μνημειώδες έργο που διαθέτει άπειρα πλεονεκτήματα ως ιστορικο-πολιτική ανάλυση. Ο ίδιος ο συγγραφέας του έργου, Νάιαλ Φέργκιουσον, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως ο 20ός αι. υπήρξε ο «Αιώνας του Μίσους», για την Ανθρωπότητα. Με το παρόν έργο του διεισδύει στα βαθύτερα αίτια τα οποία κατέστησαν αυτήν την ιστορική περίοδο ως την πλέον αιματηρή για το ανθρώπινο είδος από την πρώτη εμφάνισή του στη Γη.

Ο 20ός αι. κυριαρχήθηκε από δύο Παγκόσμιους Πολέμους, εκατοντάδες άλλες μικρότερες διακρατικές περιφερειακές συγκρούσεις και εμφύλιες διαμάχες, καθώς και από μία σειρά «ψυχρά οργανωμένων και σχεδιασμένων από κεντρικούς κρατικούς φορείς» πληθυσμιακών εθνοκαθάρσεων.

Το βιβλίο «Ο Πολέμος στον Κόσμο» εξηγεί πώς η τεράστια πνευματική, τεχνολογική, οικονομική και κοινωνική πρόοδος του 20ού αι. χρησιμοποιήθηκε σε μέγιστο βαθμό για αθέμιτους σκοπούς και κυρίως για τη «βιομηχανοποίηση» των γενοκτονιών και της διάλυσης κρατών. Η έρευνα του Φέργκιουσον, με το σπινθηροβόλο της πνεύμα, οδηγεί τα βήματα του αναγνώστη από τα γκουλάγκ της σιβηρικής στέπας στα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης των πεδιάδων της Πολωνίας, από τους δρόμους του Σεράγεβου στις αμμουδιές της ιαπωνικής Οκινάουα, από τις αποβάθρες της φλεγόμενης Σμύρνης στα πεδία θανάτου των Ερυθρών Χμερ της Καμπότζης.

Είναι ένα έργο γεμάτο καινοφανείς απαντήσεις που μεταμορφώνει εντελώς το μέχρι τώρα γνωστό πεδίο της ιστοριογραφικής έρευνας. Το κείμενο συνοδεύεται από πλούσια εικονογράφηση και χαρτογράφηση, αναλυτικό ευρετήριο κύριων ονομάτων και όρων, καθώς και πρόσφατα ενημερωμένη διεθνή βιβλιογραφία.

Ο περισσότερο εκφραστικός και ευρηματικός βρετανός ιστορικός της γενιάς του γράφει με εξαιρετική αυτοπεποίθηση για τις πολυπλόκαμες προεκτάσεις και συνέπειες των συγκρούσεων από τα προεόρτια του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου μέχρι και τα μεθεόρτια του Ψυχρού Πολέμου.

Ο Νάιαλ Φέργκιουνσον είναι ένας από τους διασημότερους βρετανούς ιστορικούς. Είναι καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και στο London School of Economics. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Paper and Iron», «The House of Rothschild», «Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Στρατιωτική, οικονομική και κοινωνική ιστορία 1914-1918», «Το πλέγμα του πλούτου», «Empire», «Κολοσσός», «Ο Πόλεμος στον Kόσμο» και «Η εξέλιξη του χρήματος». Εχει γράψει και παρουσιάσει έξι επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές ντοκιμαντέρ, μία από τις οποίες, το «Civilization», αποτέλεσε τη βάση για το βιβλίο «Πολιτισμός».

Ελληνική Ναυτιλία.

Ενα τεύχος 130 σελίδων για την ιστορία, τους ανθρώπους, τα γεγονότα και τα επιτεύγματα.