AEGEAN: Θετικά τα μέτρα, μικρά τα μεγέθη συγκριτικά με άλλες χώρες

«Τα μέτρα για τον κλάδο, που ανακοινώθηκαν σήμερα, είναι θετικά, αλλά τα μεγέθη είναι πολύ μικρά σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ», σχολιάζει η AEGEAN μετά την ανακοίνωση του κυβερνητικού πακέτου στήριξης των αερομεταφορών. Η εταιρεία δηλώνει πως τα συγκεκριμένα μέτρα αφορούν όλο τον κλάδο, εταιρείες αεροδρομίων, επίγειας εξυπηρέτησης και φυσικά αεροπορικές, μικρές και μεγάλες, με τον ίδιο οριζόντιο τρόπο, χωρίς ειδικά πλεονεκτήματα για καμία. Αίτημα για δάνειο 150 εκατ. ευρώ Παράλληλα, σημειώνει πως κάνοντας χρήση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19, στο όποιο έχουν πρόσβαση όλες οι επιχειρήσεις, θα υποβάλει διακριτά αιτήματα δανεισμού προς τις 4 ελληνικές τράπεζες: Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς για συνολικό ποσό 150 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 11% του κύκλου εργασιών της. Ειδικότερα, η ΑEGEAN στην ανακοίνωσή της επισημαίνει πως «το βασικό μέτρο αφορά τη στήριξη των εργαζομένων. Το πρόγραμμα διασφαλίζει για τους εργαζόμενους έως 31/12/2020 τη μερική κάλυψη (ύψους 60%) της απώλειας εισοδήματος, στην περίπτωση μειωμένης απασχόλησης (Συν-Εργασία).» » Αντίστοιχα προγράμματα υπάρχουν σε όλη την ΕΕ, με τα περισσότερα, ιδίως στη Βόρεια Ευρώπη, να προβλέπουν σημαντικά μεγαλύτερη στήριξη στο κόστος εργασίας του εργοδότη. Τα μέτρα πρέπει να συνεχιστούν και να εξελιχθούν. Είναι αναγκαίο να επεκταθεί η ισχύς τους, ως την αρχή της τουριστικής περιόδου του 2021». Δηλώνει ακόμη πως πάλι η εταιρεία θα παλέψει κυρίως με τις δικές της δυνάμεις, τα δικά της αποθεματικά, τους δικούς της ανθρώπους. «Το σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε. Η προσπάθεια προσαρμογής θα γίνει σε όλες τις κατευθύνσεις, προμηθευτές, αεροδρόμια και παραγωγικότητα». Και καταλήγει η ανακοίνωση: «Ο στόχος είναι να φέρουμε τους επιβάτες και πάλι κοντά μας, με προσήλωση στα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα. Να συμβάλουμε μαζί με άλλους φορείς στη σταδιακή, δύσκολη, επανεκκίνηση του τουρισμού. Ο ρόλος του κράτους για πρωτοβουλίες που θα περιορίζουν τις επιπτώσεις της κρίσης, θα παραμείνει σημαντικός.» » Ο δρόμος της αντιμετώπισης των συνεπειών θα είναι δύσκολος με ανάγκη για συνεργασία και επίπονες προσαρμογές από όλα τα μέρη. Όπως πάντα, θα κάνουμε την προσπάθεια με όλες μας τις δυνάμεις και με υπερηφάνεια, που μία ελληνική εταιρεία, στην αρχή μιας τέτοιας κρίσης, βρέθηκε υγιής και, έστω και λίγο, περισσότερο ανθεκτική από πολλές άλλες και πολύ μεγαλύτερες εταιρείες της Ευρώπης». πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ