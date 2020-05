Μπερτομέου: «Πήραμε την πιο δύσκολη και σκληρή απόφαση – Ετοιμάζουμε ήδη την επόμενη σεζόν»

Ως καλύτερη δυνατή λύση χαρακτήρισε τη διακοπή της Euroleague ο Τζόρντι Μπερτομέου, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της διοργάνωσης αναφέρθηκε επίσης στη νέα σεζόν, τον αριθμό των ομάδων που όπως τόνισε δεν θα αλλάξει αλλά και τα νέα οικονομικά δεδομένα που δημιουργούνται λόγω της πανδημίας.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ελπίζω να είστε όλοι υγιείς. Σήμερα πήραμε την πιο δύσκολη και σκληρή απόφαση που μπορούσαμε. Ήταν για το καλό του μπάσκετ και το καλό όσων εμπλέκονται. Κάναμε όσα ήταν δυνατόν να γίνουν για να συνεχιστεί. Μιλήσαμε με όλους όσους εμπλέκονται και για τις δύο διοργανώσεις. Αλλά, ήταν αδύνατον να συνεχιστεί. Δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε την εξέλιξη της πανδημίας, ενώ όλα όσα έχουν να κάνουν με το μπάσκετ στην Ευρώπη αναβλήθηκαν. Το βασικό είναι η υγεία όλων μας. Οι εγκαταστάσεις δεν μπορούσαν να εγγυηθούν 100% ασφάλεια σε όλους. Πρέπει να σκεφτούμε τα επιπλέον ρίσκα, όπως τους τραυματισμούς των παικτών, όπως επίσης και τις ομάδες που δεν είχαν καμία δραστηριότητα. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε τον αριθμό των ομάδων την επόμενη σεζόν.

Η σεζόν 2019-20 δεν θα έχει πρωταθλητή. Το να μείνουμε ενωμένοι είναι πρωταρχικό και τα κλαμπ το έχουν καταλάβει και είμαι περήφανος γιατί αυτό σήμερα το απέδειξαν. Θέλω να ευχαριστήσω τις πόλεις που δήλωσαν ενδιαφέρον να μας φιλοξενήσουν. Σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε ακόμα και την στήριξη της κυβέρνησης και θέλω να πω ευχαριστώ. Αλλά, τελικά αυτό δεν ήταν δυνατόν να γίνει. Ετοιμάζουμε ήδη την επόμενη σεζόν και όλοι πρέπει να μας στηρίξουν σε αυτό. Πρέπει να δώσουμε στον κόσμο και στους συνεργάτες μας αυτό που αξίζουν μια μοναδική μπασκετική εμπειρία», δήλωσε στην αρχική του τοποθέτηση ο Τζόρντι Μπερτομέου.

Για τις ζημιές και τις φήμες που θέλουν μία ομάδα, με εγγυημένο συμβόλαιο, να εξέφρασε την επιθυμία να αποχωρήσει από τη διοργάνωση: «Είναι πολύ νωρίς για να δούμε τις ζημιές που έχουν πάθει οι ομάδες, κάναμε μια προσπάθεια και μάθαμε για τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Εμείς θα προσπαθήσουμε να λύσουμε κάποια από αυτά. Κανένας δεν σκέφτεται από όσο ξέρω αυτή τη στιγμή να φύγει, δεν είπε κάτι σε καμία συνάντηση, δεν ξέρω από που προκύπτει αυτό. Θα συνεχίσουμε όπως κάνουμε πάντα και θα προσπαθήσουμε για να μειώσουμε τα προβλήματα της ομάδας. Κανένας δεν είπε ότι θέλει να φύγει. Τίποτε δεν θα αλλάξει».

Για τη διαφωνία των παικτών αναφορικά με τη συνέχεια της Ευρωλίγκας και για το αν «πληγώνει» τις ομάδες η συμφωνία για το 80% των συμβολαίων τους: «Πιστεύω ότι είπαμε με τους παίκτες ήταν για το καλό. Η κουβέντα μας βοήθησε όλους. Το πιο σημαντικό ήταν να τους ακούσουμε για το πως αισθάνονται και τι θέλουν αυτοί. Δεν υπήρχε κάτι νέο σε αυτή την κουβέντα, μόνο επιβεβαιώσεις. Οι περισσότεροι δεν ήθελαν να παίξουν και μιλούσαν για την προετοιμασία και τους τραυματισμούς και όχι για οικονομικά θέματα. Πολλοί είπαν ότι δεν είχαν την ευκαιρία να κάνουν καθόλου προπόνηση και ήταν δύσκολο να παίξουν. Είπαν ότι δεν θα ήταν με τίποτα έτοιμοι για να συνεχίσουν σε μια τόσο υψηλού επιπέδου διοργάνωση. Πρώτα τέθηκαν θέματα υγείας και έπειτα ποιότητας για το προϊόν».

Για το γεγονός ότι η Ευρωλίγκα δεν εξάντλησε την πιθανότητα του Αυγούστου, όπως γίνεται στο ποδόσφαιρο: «Αν φεύγαμε από τις 26 Ιουλίου που είχαμε πει, θα μπαίναμε σε δύσκολη διαδικασία με τους παίκτες, όσον αφορά την προετοιμασία τους και πότε τελικά θα ξεκουραστούν. Έπρεπε να ξεκινήσουμε Νοέμβριο την επόμενη σεζόν και έπειτα να προλάβουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν γινόταν να βγει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι ήδη πολύ φορτωμένο, η μόνη πιθανότητα που έχουμε να προλάβουμε την επόμενη σεζόν είναι να ξεκινήσουμε κανονικά».

Για το αν έχει συζητήσει ήδη με την IMG για τα προβλήματα που δημιουργεί οικονομικά αυτή η απόφαση: «Στην κουβέντα που είχαμε εκθέσαμε κοινές ιδέες και είπαμε θα περπατήσουμε μαζί πάνω σε αυτό. Εξετάσαμε οικονομικά την υπόθεση, αλλά στο τέλος της κουβέντας μιλήσαμε για την επόμενη σεζόν και είπαμε από κοινού ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Δεν υπάρχουν θέματα που θα δημιουργήσουν προβλήματα μελλοντικά».

Για το ποιο θα είναι το σενάριο αν και του χρόνου υπάρχει παρόμοιο πρόβλημα και ο κόσμος δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο: «Είναι πολύ νωρίς να απαντήσουμε σε αυτό. Δεν περιμένουμε πολλούς φιλάθλους από το ξεκίνημα, αυτό ίσως είναι λογικό. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι τις αποφάσεις των κυβερνήσεων που αλλάζουν κάθε εβδομάδα. Δουλεύουμε με τον κόσμο να μείνει κοντά στην διοργάνωση, κάνουμε πολλά πάνω σε αυτό. Λογικά θα ξεκινήσουμε χωρίς κόσμο, αλλά σταδιακά θα επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα».

Για τα παράπονα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου αναφορικά με τα οικονομικά δεδομένα: «Δεν θυμάμαι να εξέφρασε παράπονα, θα έλεγα προβληματισμό για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες. Αλλά, όλοι συμφώνησαν ότι δεν ήταν αυτό το θέμα, αλλά τι θα κάνουμε τελικά με τη διοργάνωση. Για τις οικονομικές προεκτάσεις είναι άλλο θέμα και οι ομάδες θεωρούν ότι πρέπει να συζητηθεί μια άλλη στιγμή. Θα έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε, αλλά σήμερα δεν ήταν αυτό το βασικό θέμα, δεν ήταν να μιλήσουμε για οικονομικά. Καταλαβαίνω την αγωνία, αλλά δεν μιλούσαμε γι’ αυτό».

Για τη δυσαρέσκεια των ομάδων που πήγαιναν καλά φέτος στη διοργάνωση: «Καταλαβαίνω πως οι ομάδες που πήγαιναν καλά νιώθουν άσχημα αν και το τρόπαιο δεν ανήκει σε κανέναν, γιατί η σεζόν δεν ολοκληρώθηκε. Αυτό που προσπαθούμε να δείξουμε είναι ότι αν δεν τελειώσει κάτι δεν έχει και πρωταθλητή. Είμαστε περήφανοι να έχουμε ομάδες που θέλουν να είναι πρωταθλήτριες, αλλά πρέπει να αποδεχθούμε την κατάσταση. Για έναν χρόνο δεν θα έχουμε πρωταθλητές. Δεν είμαστε χαρούμενοι και άνετοι, αλλά είναι η πραγματικότητα, πως θα χρίσεις κάποιον πρωταθλητή πριν το τέλος, δεν αρμόζει στις αρχές μας και αυτά που πρεσβεύουμε. Οι ομάδες δεν μπορούν να παίξουν ως το τέλος, άρα δεν υπάρχει διάκριση».

Για το αν θα γίνει το επόμενο Final Four στην Κολωνία, όπως ήταν προγραμματισμένο φέτος: «Είναι πολύ νωρίς για να δώσω απάντηση. Είχαμε μια πολύ καλή κουβέντα με την Κολωνία όταν έπρεπε να ακυρώσουμε το φετινό και οι δύο πλευρές θέλουμε να οργανώσουμε ένα Final Four, έστω και του χρόνου. Θα προσπαθήσουμε, αλλά αυτό ακόμα δεν είναι επίσημο».

Για το τι θα γίνει με τις ομάδες που ήρθαν πέρυσι από το Eurocup: «Άλμπα και η Βαλένθια ήταν δύο ομάδες που ήρθαν να παίξουν, λόγω της θέσης τους στο Eurocup. Δεν θα χάσουν την θέση τους θα είναι σαν να αρχίζει και πάλι η σεζόν από την αρχή».

Για τον βαθμό που θα επηρεαστούν οι ομάδες και αν υπάρχει πρόβλεψη για την στήριξή τους: «Ακόμα δουλεύουμε για να μάθουμε με ακρίβεια τον οικονομικό αντίκτυπο. Είναι πολλά που πρέπει να υπολογιστούν τηλεοπτικά, χορηγοί, εισιτήρια πολλά. Σίγουρα μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα δουλεύαμε με κάποιες ομάδες που έχουν οριστεί στο κομμάτι της αγοράς, προκειμένου μειώσουμε τη χασούρα και ήδη έχουμε ξεκινήσει την κουβέντα με τα κλαμπ. Έχουν λάβει κάποιες προτάσεις μας και σίγουρα πρέπει να τις στηρίξουμε να γυρίσουν στο επίπεδο που πρέπει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Για αυτό δουλεύουμε τόσο πολύ».

Για τους χορηγούς και τα τηλεοπτικά συμβόλαια: «Είναι δεδομένο πως δεν ήταν φυσιολογική η φετινή σεζόν και δεν είναι δυνατόν να ακολουθήσουν όσα έχουμε συμφωνήσει. Θα έχουμε διαφορετικές συζητήσεις με χορηγούς και τηλεοράσεις ώστε να κρατήσουμε κάποια εγγυήσεις. Οι ομάδες έχουν καταλάβει πως θα πάρουν λιγότερα χρήματα».

Για το Eurocup της επόμενης σεζόν και τις wild cards: «Και για αυτό είναι νωρίς. Οι εγχώριες λίγκες και η βαθμολογία παίζουν ρόλο, αλλά έχουμε και κάποιες προσκλήσεις. Φέτος θα είναι κάπως δύσκολο γιατί ορισμένες ακύρωσαν τη σεζόν και δεν υπάρχει βαθμολογία. Τις επόμενες μέρες θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Η βαθμολογία θα παίξει ρόλο σίγουρα, αλλά θα δώσουμε και wild cards ανάλογα με τους κανόνες που ακολουθούμε τα τελευταία χρόνια».

Για τον βασικό χορηγό και τι γίνεται: «Αυτή την στιγμή δεν περιμένω κάποια αλλαγή. Είμαστε με την Turkish Airlines τα τελευταία 10 χρόνια και δεν θέλουμε να αλλάξει κάτι. Η κουβέντα με την Gazprom έχει βγει προς τα έξω, δεν έχουμε παράπονο από την Turkish Airlines και θέλουμε να συνεχίσουμε μαζί τους».

Για το γεγονός ότι δεν στέφτηκε πρωταθλήτρια η Αναντολού Εφές και αν υπάρχει πλάνο σε ενδεχόμενο δεύτερο κύμα του ιού την επόμενη σεζόν: «Για τον πρωταθλητή δεν το συζητάμε καν. Όλοι συμφώνησαν, αυτό πρεσβεύουμε, θέλαμε να ολοκληρωθεί με έναν τρόπο αλλά δεν έγινε. Αυτό δεν σημαίνει ότι μια ομάδα αξίζει κάτι περισσότερο από την άλλη και να πάρει τον τίτλο. Δεν υπήρχε καμία αντίρρηση σε αυτό. Αν την επόμενη σεζόν έχουμε δεύτερο κύμα του ιού, δουλεύουμε με τις ομάδες σε ένα επίπεδο για να είμαστε έτοιμοι αν τελικά συμβεί. Οι ομάδες θα κάνουν συγκεκριμένες κινήσεις και θα έχουν τον χρόνο πλέον να αντιδράσουν».

Για το πως θα γίνονται τα ταξίδια, αφού από χώρα σε χώρα ισχύουν διαφορετικοί κανόνες και τι θα γίνει με τα γήπεδα: «Κάθε χώρα έχει τα δικά της πρωτόκολλα. Κάποιες χώρες δεν έχουν καν θέμα και άλλες ακόμα υποφέρουν πολύ σοβαρά και θέλουν καιρό να επιστρέψουν στην κανονικότητα. Μόλις βγει το καλεντάρι της επόμενης σεζόν θα μπορούμε να ματαιώνουμε παιχνίδια, να είμαστε πιο ευέλικτοι. Θα τα λάβουμε όλα αυτά υπόψιν μας. Δεν θα είναι εύκολο, δεν θα αλλάξουμε τις νόρμες, αλλά θα είμαστε πιο ευέλικτοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Οι ομάδες μπορεί να έχουν πρόβλημα και με τα γήπεδά τους, πρέπει να γίνουν και εκεί προβλέψεις. Θα προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα».

Για το τι θα γίνει με τους ατομικούς τίτλους, για τον πολυτιμότερο παίκτη, προπονητής κτλ. Και τι γίνεται με τις ομάδες που μιλάνε από το Eurocup με BCL: «Δεν θα έχουμε πρωταθλητή, άρα δεν θα έχουμε και επί μέρους διακρίσεις. Το ποιος είναι καλύτερος παίκτης και καλύτερος προπονητής έχει να κάνει και με τον τίτλο. Χωρίς τίτλο θα κινηθούμε στην ίδια κατεύθυνση. Σεβόμαστε τις αποφάσεις των κλαμπ. Ομάδες που έχουν όραμα θέλουν να παίζουν σε μας, οι άλλες παίζουν, όπου θέλουν και τις σεβόμαστε. Έχουμε κι ομάδες όπως πέρσι με διαφορετική κατεύθυνση. Δεν ανησυχώ, γι’ αυτό σέβομαι την κάθε απόφαση, έχουν απόλυτη ελευθερία, αν θέλουν να παίξουν αλλού απλά το σεβόμαστε».

Για το πως θα μείνουν οι ομάδες στο ίδιο επίπεδο, καθώς φέτος είδαμε το καλύτερο πρωτάθλημα εδώ και 5-10 χρόνια: «Πρέπει να σκεφτούμε όλα τα δεδομένα και να μείνει το επίπεδο τόσο υψηλό όσο έχει συνηθίσει ο κόσμος. Είπαμε ότι σήμερα θα παίρναμε την απόφαση και αυτό κάναμε. Είπαμε από την αρχή πως το φαινόμενο είναι ντόμινο και η σεζόν αν γίνει λάθος θα επηρεάσει την επόμενη. Έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση που δεν θα κατέστρεφε το μέλλον. Ήταν η καλύτερη σεζόν και σίγουρα θα έχουμε και άλλες τέτοιες, υπολογίζουμε στην πίστη των κλαμπ των παικτών και το πόσο θέλουν να διακριθούν».

Για το αν περιμένει αντιδράσεις από Παρτίζαν, Βίρτους και Ούνιξ που περίμεναν μία θέση στην Ευρωλίγκα: «Όλες οι ομάδες έχασαν. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα που να έχασε περισσότερα από κάποια άλλη. Άλλες ομάδες ήθελαν να μπουν στην Ευρωλίγκα και άλλες ήθελαν να την κατακτήσουν. Καταλαβαίνω τις ομάδες που ανέφερες και πως θα νιώθουν. Έκαναν τρομερή προσπάθεια, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε να τελειώσει η σεζόν. Είμαι σίγουρος πως θα έχουν την ίδια επιθυμία να παίξουν στην επόμενη Ευρωλίγκα».

Για τις ομάδες που έφυγαν για το BCL και μήπως ανοίγει χώρος για τη Ρίτας Βίλνιους: «Η Λιθουανία είναι σημαντική για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θα φύγουν τελικά, θα δεχτούμε την Ρίτας αν εκείνη θέλει να είναι δυνατή σε μια τέτοια διοργάνωση. Δεν μοιράζουμε λεφτά στις ομάδες για να παίξουν σε μας, εμείς έχουμε ένα μακροπρόθεσμο πλάνο γι’ αυτό και δεν μπαίνουμε σε διαδικασίες να μιλάμε και να παζαρεύουμε με τις ομάδες».

Για το αν κάποια ομάδα δεν μπορεί να δώσει ματς στη χώρα της και θα έχει την ευκαιρία να παίξει σε άλλη χώρα και αν θα επηρεαστεί το προολυμπιακό τουρνουά: «Έχουμε δράση το επόμενο καλοκαίρι με τις εθνικές ομάδες. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει και μέσα στη σεζόν. Στο προολυμπιακό τουρνουά οι παίκτες μας θα έχουν τελειώσει με την Ευρωλίγκα, διότι ξέρω πόσο πολύ θέλουν οι παίκτες μας να βρεθούν εκεί. Αν κάποια ομάδα αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα τότε ενδεχομένως να κοιτάξουμε τη λύση να μεταφερθούν τα ματς της σε άλλη χώρα. Αν μιλάμε για 1-2 ομάδες δεν θα έχουμε πρόβλημα να βρούμε λύσεις».

Για το financial fairplay και αν θα γίνουν κάποιες αλλαγές: «Είναι ξεκάθαρο πως θα έχουμε μια νέα κατάσταση τα επόμενα δύο χρόνια εξαιτίας αυτής της πανδημίας. Πρέπει να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα, πρέπει να κάνουμε τα κλαμπ να νιώθουν άνετα. Αυτό έχει να κάνει και με τους μισθούς των παικτών. Θέλουμε να έχουμε αυτή την κουβέντα και με την Ένωση Παικτών, γιατί έχουν και τον βασικό λόγο. Θα ανοίξουμε τον διάλογο και θα επαναδιαπραγματευτεί το FFP για να είναι ρεαλιστικό και να βοηθάει τις ομάδες».

Για το τι θα γίνει με τις τοπικές λίγκες που θα αυξήσουν τις ομάδες και θα διευρύνουν την επόμενη σεζόν τους: «Κάποιες πήραν αποφάσεις που ήταν όντως απέναντι μας. Είναι ξεκάθαρο σε όσους είναι στον χώρο, πως τα πρωταθλήματα δεν βοηθάνε ούτε τους παίκτες ούτε τα κλαμπ, ανάλογα και με την ανταγωνιστικότητα που έχουν. Μετά την πανδημία πιστεύω ότι οι ομάδες θα παίξουν και πάλι στις δύο λίγκες μέχρι να βρεθεί τρόπος».

Για το αν γίνεται να αυξηθούν οι ομάδες, ώστε να ικανοποιηθούν ομάδες που θα ήθελαν να παίξουν στη διοργάνωση: «Δεν έχουμε κάνει κανέναν διάλογο για να αυξηθούν οι ομάδες. Ούτε με τις ομάδες έχουμε συζητήσει κάτι τέτοιο. Ματαιώθηκε η σεζόν και πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή, ακριβώς όσες ήταν και φέτος που δεν κατάφεραν να τελειώσουν. Δεν είχαμε τέτοια κουβέντα. Για το μέλλον θα γίνει κουβέντα για περισσότερες ομάδες, αλλά πρέπει να το δουλέψουμε και άλλο να μπορεί να προσαρμοστεί και με τα εθνικά πρωταθλήματα. Θέλουμε να ανοίξουμε μερικές αγορές που δεν υπάρχουν, Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία. Αγορές που μπορούν να δώσουν στη διοργάνωση, αλλά όχι να αυξηθούν οι ομάδες τώρα».

Για το αν είναι μία ευκαιρία να μιλήσει ξανά με τη FIBA και να ανοίξει μια νέα κουβέντα: «Μερικές φορές από προβλήματα βγαίνουν ευκαιρίες και έχουν ξεκινήσει κάποιες κουβέντες με τη FIBA κατά την πανδημία. Δεν μιλήσαμε μόνο γι’ αυτό, αλλά με αφορμή αυτό μιλήσαμε για πολλά. Θα δούμε, δεν αρνούμαι ότι πρέπει να προσαρμοστούμε στις ανάγκες της νέας κατάστασης και των νέων συνθηκών. Εμείς είμαστε πάντα ανοικτοί για κουβέντες».

Για το αν κάποια στιγμή πίστευε ότι θα συνεχιζόταν η σεζόν: «Είχαμε στόχο να τελειώσουμε τη σεζόν το πιστεύαμε, αλλά αν αυτό δεν εξαρτάται από σένα δεν είναι αποτυχία. Είναι η πραγματικότητα και πρέπει να την αποδεχτούμε. Σίγουρα για τον κόσμο αισθανόμαστε άσχημα, όλοι δουλεύουμε γι’ αυτούς. Οι ομάδες, οι παίκτες, οι προπονητές, στο τέλος ο φίλαθλος είναι αυτός που το απολαμβάνει. Γι’ αυτούς είμαι πολύ στεναχωρημένος γιατί κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά πρέπει να το ακυρώσουμε. Δεν γίνεται πρέπει να προφυλάξουμε την επόμενη σεζόν».

Για το τι γίνεται με τα ρεκόρ των ομάδων και των παικτών και αν θα αλλάξουν τα deadline των μεταγραφών: «Τα ρεκόρ των ομάδων και των παικτών θα μείνουν κανονικά στα αρχεία και θα προσμετρηθούν. Η σεζόν θα μετρήσει ως σεζόν που δεν τελείωσε. Για τις μεταγραφές δεν έχουμε πάρει ακόμα οριστικές αποφάσεις, δεν το έχουμε συζητήσει διεξοδικά. Θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες που θα καθορίζουν την παγκόσμια αγορά. Μία από τις αρχές μας είναι να υπηρετούμε το fair play. Αναλόγως με τις αλλαγές που θα γίνουν παγκοσμίως, θα προσαρμόσουμε και εμείς τα νέα δεδομένα στις μεταγραφές και στις ημερομηνίες. Είμαστε αισιόδοξοι ωστόσο πως και φέτος το καλοκαίρι οι ομάδες από τις διοργανώσεις μας θα προσθέσουν εκπληκτικούς παίκτες από την παγκόσμια αγορά».

Γράψτε το σχόλιο σας…

SHAREAddThis Sharing ButtonsShare to Facebook

AddThis Sharing ButtonsShare to Twitter

Share to MessengerShare to WhatsAppShare to ViberShare to E-mailTAGS:

EUROLEAGUE

ΜΠΕΡΤΟΜΕΟΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

EUROLEAGUEΟ Γιαννακόπουλος προβλέπει το τέλος της Ευρωλίγκας

Γιωργος Κογκαλιδης – 25/05/2020 19:16

Ο Γιαννακόπουλος προβλέπει το τέλος της Ευρωλίγκας

EUROLEAGUEΧρήστος Σταυρόπουλος: «Θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί»

to10.gr – 25/05/2020 18:31

Χρήστος Σταυρόπουλος: «Θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί»