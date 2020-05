«Σημαδεμένος» και πάλι

Ο Λούκα Γκουαντανίνο θα είναι ο σκηνοθέτης του επόμενου κινηματογραφικού «Σημαδεμένου» («Scarface») σύμφωνα με δημοσίευμα του κινηματογραφικού περιοδικού Variety. Ο Ιταλός δημιουργός, γνωστός από την τεράστια επιτυχία «Να με φωνάζεις με το όνομά μου» που υπήρξε έκπληξη στα ταμεια των αιθουσών το 2017 και προτάθηκε για τέσσερα Οσκαρ κερδίζοντας το διασκευασμένου σεναρίου (Τζέιμς Αϊβορι), συμφώνησε με την Universal για την τελευταία αυτή μεταφορά ενός μύθου ο οποίος έχει τις ρίζες του στην Αμερική την εποχή της ποτοαπαγόρευσης.

Εκείνη την εποχή ο ιταλικής καταγωγής γκάνγκστερ Αλ Καπόνε ήταν ο μεγαλύτερος σταρ του αμερικανικού υποκόσμου και η ιστορία του υπήρξε πηγή έμπνευσης του μυθιστορήματος που έγραψε ο Αρμιτατζ Τρέιλ. Στον «Σημαδεμένο» του Τρέιλ είναι βασισμένο το σενάριο της ταινίας του 1932 που γύρισε ο Χάουαρντ Χοκς με πρωταγωνιστή τον Πολ Μιούνι στον ρόλο του τίτλου.

Φυσικά, το όνομα Αλ Καπόνε δεν αναφέρεται πουθενά, όμως το γεγονός και μόνον ότι η ταινία λεγόταν «Σημαδεμένος», ήταν αρκετό ώστε ο Καπόνε να «φωτογραφηθεί» αμέσως πάνω της (λέγεται μάλιστα ότι του άρεσε).

Μισό αιώνα αργότερα, ο Μπράιαν Ντε Πάλμα έδωσε την δική του, αιμόφυρτη και αρκετά «πειραγμένη» εκδοχή του «Σημαδεμένου» που αυτή την φορά προερχόταν από την Κούβα του Φιντέλ Κάστρο και γινόταν ο φόβος και τρόμος του Μαϊάμι. Η ταινία ανήκει στις μεγάλες επιτυχίες του πρωταγωνιστή της Αλ Πατσίνο, ενώ ο Ολιβερ Στόουν είναι ο σεναριογράφος της.

Προς το παρόν είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε πότε θα αρχίσουν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Γκουαντανίνο και ποιος θα είναι τελικά ο ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τον γκάνγκστερ. Εξάλλου ανάμεσα στα σχέδια του 49χρονου Ιταλού σκηνοθέτη βρίσκεται μια συνέχεια του «Να με φωνάζεις με το όνομά σου», ενώ αυτή την περίοδο δουλεύει πάνω στην μίνι σειρά «We Are Who We Are »

Πάντως, το γεγονός ότι οι αδελφοί Τζόελ και Ιθαν Κόεν υπογράφουν την τελική εκδοχή του σεναρίου του τελευταίου «Σημαδεμένο» ανεβάζουν αμέσως το κύρος της ταινίας.