Πέθανε ο Ρολφ Χόχουτ, ο δραματουργός που επηρέασε το « Αμήν» του Γαβρά

ROLF HOCHHUTH GESTORBEN Unser Verein trauert um Rolf Hochhuth. Der Schriftsteller und Dramatiker starb am Mittwoch im Alter von 89 Jahren in Berlin. Der Name Rolf Hochhuth ist fest mit der Nachkriegsgeschichte des Theaters der Freien Volksbühne verbunden. Er selbst hat immer wieder auf die besondere Bedeutung des Theaters der Freien Volksbühne und insbesondere von Erwin Piscator als Regisseur für seine künstlerische Entwicklung und Bekanntheit hingewiesen. Große Bekanntheit erreichte er 1963 mit seinem ersten Theaterstück „Der Stellvertreter“, das im Theater am Kurfürstendamm, damals der Spielort der Freien Volksbühne in West-Berlin, uraufgeführt wurde und die Verstrickung der katholischen Kirche in den Nationalsozialismus thematisierte. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Foto © dpa — #kulturvolk #freievolksbühne #freievolksbühneberlin #rolfhochhuth #derstellvertreter #piscator #kultur #berlin #theater #theatre #opera