Κορωνοϊός -Ιταλία: Μερική επιστροφή στην κανονικότητα

People wear protective face masks as they walk in St. Mark's Square after the last days of Venice Carnival were cancelled due to coronavirus, in Venice, Italy February 24, 2020. REUTERS/Manuel Silvestri

Η Ιταλία πρόκειται να μπει, αύριο, στην «δεύτερη φάση», με μερική επιστροφή στην γνωστή της καθημερινότητα. Τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες πολίτες, ουσιαστικά, θα γυρίσουν στα επαγγελματικά τους καθήκοντα. Σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης του Τζουζέπε Κόντε, θα «ξανασηκώσουν ρολά» ο οικοδομικός τομέας, η βιομηχανία της μόδας, η επιπλοποιεία και εκείνη των αυτοκινήτων. Το λιανικό εμπόριο, αντιθέτως, πρόκειται να λάβει το αναγκαίο «πράσινο φως» σε δυο εβδομάδες. Αυτοί που εγκλώβισε ο κοροναϊός στα ξένα – Συγκλονιστικές μαρτυρίες Από αύριο ,τα καφέ και τα εστιατόρια θα μπορούν να δίνουν στους πελάτες έτοιμο φαγητό και ροφήματα, υπό τον όρο ότι θα καταναλώνονται μόνον στο σπίτι. Η επιστροφή στην πλήρη λειτουργία τους, θα γίνει την 1η Ιουνίου. Δεν αποκλείεται, όμως, σε περιοχές της χώρας με περιορισμένο αριθμό κρουσμάτων (κυρίως στον Νότο) το σύνολο των καταστημάτων να μπορέσει να λειτουργήσει, τελικά, νωρίτερα απ΄ότι προβλέπει το σχέδιο αυτό της κυβέρνησης της Ρώμης. Παραμένει σε ισχύ, πάντως, η υπεύθυνη δήλωση , την οποία οι ιταλοί πρέπει να υπογράφουν σε κάθε έλεγχο αστυνομικών ή καραμπινιέρων. Στο εξής, οι πολίτες θα μπορούν να βγαίνουν από το σπίτι για να πηγαίνουν στην δουλειά, για λόγους υγείας, για έκτακτες, σοβαρές ανάγκες και για να επισκέπτονται ανθρώπους με τους οποίους διατηρούν «μόνιμη αισθηματική σχέση». Μετά από πολλές αμφιβολίες, αποσαφηνίσθηκε ότι θα επιτρέπεται η συνάντηση με συζύγους, συντρόφους, συγγενείς μέχρι και έκτου βαθμού, αρραβωνιαστικές και αρραβωνιαστικούς, αλλά όχι με φίλους. Η ιταλική κυβέρνηση, τέλος, ζητά από όποιον μπορεί, να συνεχίσει την τήλε -εργασία, να κρατά πάντα τις αποστάσεις ασφαλείας στα μέσα μαζικής μεταφοράς και να μετακινείται -όταν αυτό είναι δυνατόν- με τα πόδια, με ποδήλατο ή ακόμη και με πατίνι.