Ρεμδεσιβίρη: Μειώνει κατά 30% τον χρόνο θεραπείας – Διευκρινίσεις Τσιόδρα

Η ρεμδεσιβίρη είναι το πρώτο φάρμακο που έλαβε άδεια ως θεραπεία για τον κοροναϊό στις ΗΠΑ όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ένα φάρμακο που αρκετοί εναποθέτουν τις ελπίδες τους για την αντιμετώπιση της πανδημίας, τουλάχιστον μέχρι να βρεθεί εμβόλιο για τη νόσο.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας προχώρησε σε διευκρινίσεις αναφορικά με τον τρόπο χορήγησης του φαρμάκου αλλά και τον τύπο της άδειας που έλαβε.

Επίσης ο κ. Τσιόδρας έδωσε οδηγίες για όσους παίρνουν φάρμακα για την υπέρταση.

Ειδικότερα, ο κ. Τσιόδρας τόνισε πως το φάρμακο έλαβε προσωρινή άδεια έκτακτης χρήσης λόγω του κατεπείγοντος που παρουσιάζεται σε επίπεδο δημόσιας υγείας. Ο ίδιος τόνισε πως το φάρμακο δύναται να λάβει οριστική άδεια εάν τα δεδομένα που θα προκύψουν από τη χρήση του εξακολουθούν να είναι θετικά. Σε κάθε περίπτωση, σημείωσε πως η χρήση του φαρμάκου μείωσε τον χρόνο θεραπείας κατά 30%.

Ως προς τον τρόπο χορήγησής του, ο λοιμωξιολόγος ανέφερε πως γίνεται ενδοφλέβια, μια φορά τις 24 ώρες για δέκα ημέρες, μόνο νοσοκομειακά. Θα αρχίσει να χορηγείται και σε παιδιά με χαμηλή οξυγόνωση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που αφορούν στις ΗΠΑ, οι νοσηλευόμενοι ασθενείς με σοβαρή νόσο COVID-19 και επιπλοκές από τους πνεύμονες που έλαβαν το αντι-ιϊκό φάρμακο ρεμδεσιβίρη ανέκαμψαν γρηγορότερα από παρόμοιους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο.

Η ανεξάρτητη επιτροπή παρακολούθησης των δεδομένων και ασφάλειας (DSMB) που επιβλέπει τη μελέτη συνεδρίασε στις 27 Απριλίου για να εξετάσει τα δεδομένα και δήλωσε ότι το φάρμακο ήταν καλύτερο από το εικονικό φάρμακο όσον αφορά το πρωταρχικό καταληκτικό σημείο, δηλαδή τον χρόνο από την έναρξη της θεραπείας μέχρι της «κλινική ανάκαμψη», ένα μέτρο αξιολόγησης μέτρηση που χρησιμοποιείται συχνά σε κλινικές μελέτες στην γρίπη. Η «κλινική ανάκαμψη» σε αυτή τη μελέτη ορίστηκε ως «κλινική κατάσταση αρκετά καλή ώστε να επιτρέψει την έξοδο από το νοσοκομείο ή την επιστροφή στο φυσιολογικό επίπεδο δραστηριότητας».

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ασθενείς που έλαβαν ρεμδεσιβίρη είχαν 31% βραχύτερο χρόνο μέχρι την ανάκαμψη σε σύγκριση με του ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Συγκεκριμένα, ο διάμεσος χρόνος έως την ανάρρωση ήταν 11 ημέρες για ασθενείς που έλαβαν ρεμδεσιβίρη σε σύγκριση με 15 ημέρες για εκείνους που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης κάποιο όφελος στην επιβίωση, με ποσοστό θνησιμότητας 8% για την ομάδα που έλαβε το αντι-ιϊκό έναντι 11,6% για την ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Στη χρήση του φαρμάκου είχε αναφερθεί και ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Θάνος Δημόπουλος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ: «Αρκετοί Έλληνες ασθενείς είχαν την δυνατότητα να μπουν στο πρωτόκολλο αυτό μέσα σε λίγες ημέρες που έμεινε στην Ελλάδα γιατί έκλεισε πολύ γρήγορα η μελέτη και αυτοί που δεν το πήραν και είναι υπό θεραπεία θα πάρουν το φάρμακο αυτό. Και αυτοί που δεν το πήραν θα πάρουν το φάρμακο αυτό. Υπάρχουν μελέτες σε εξέλιξη που εξετάζουν σε νωρίτερο στάδιο της νόσου, όχι στο μέτριο ή σοβαρό και θα έχουμε τα αποτελέσματα σύντομα».

