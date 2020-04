Λεμπρόν: «Εμείς θέλουμε να παίξουμε και να τελειώσει η σεζόν»

Όταν οι παίκτες όπως ο Λεμπρόν Τζέιμς μιλούν, τότε τα λόγια τους έχουν τεράστιο ενδιαφέρον και μπορούν να αποτυπώσουν την πλήρη εικόνα μίας κατάστασης.

Ο Βασιλιάς, βλέποντας το ΝΒΑ λίγο πριν το ολικό λουκέτο και τους ατζέντηδες να πιέζουν για πρόωρη ολοκλήρωση της σεζόν, βγήκε μπροστά.

Τόνισε ότι αυτός και οι συμπαίκτες του δεν σκέφτονται ούτε στιγμή το ενδεχόμενο να μην τελειώσει αγωνιζόμενος την χρονιά και ταυτόχρονα υποστήριξε πως οι Λέικερς είναι έτοιμοι για να παίξουν ανά πάσα ώρα και στιγμή.

«Είδα μερικά δημοσιεύματα που αναφέρουν πως τα στελέχη και οι ατζέντηδες θέλουν να τελειώσει η σεζόν; Αυτό είναι απολύτως αναληθές. Κανείς που γνωρίζω δεν λέει κάτι τέτοιο. Μόλις είναι ασφαλές το τοπίο για όλους, θέλουμε να τελειώσουμε τη σεζόν μας. Είμαι έτοιμος και η ομάδα μας είναι έτοιμοι. Κανένας δεν πρέπει να ακυρώσει το οτιδήποτε» τόνισε ο Τζέιμς.

Saw some reports about execs and agents wanting to cancel season??? That’s absolutely not true. Nobody I know saying anything like that. As soon as it’s safe we would like to finish our season. I’m ready and our team is ready. Nobody should be canceling anything. 👑

— LeBron James (@KingJames) April 30, 2020