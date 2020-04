Ισπανία: O χαμηλότερος αριθμός σε νεκρούς τις τελευταίες 30 ημέρες

People practice social distancing as they wait to enter a supermarket during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Madrid, Spain, March 29, 2020. REUTERS/Susana Vera

Η Ισπανία κατέγραψε 301 νέους θανάτους κατά το τελευταίο 24ωρο (έναντι 331 χθες), επί συνόλου 23.822 θανάτων της επιδημίας του κορονοϊού, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας. Τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της Covid-19 που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο ανέρχονται σε 1.308, επί συνόλου 210.773. Μεσοβέζικη λύση για το άνοιγμα των εκκλησιών – Σε παρουσία πιστών επιμένουν μητροπολίτες Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται να υιοθετήσει σήμερα πρόγραμμα σταδιακής χαλάρωσης από τα μέσα Μαΐου των πολύ αυστηρών περιοριστικών μέτρων που ισχύουν στην Ισπανία από τις 14 Μαρτίου. Συνεχίζεται το μυστήριο με τον Κιμ Γιονγκ Ουν – Γρίφος η επόμενη μέρα