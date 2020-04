Σχέδια για χαλάρωση των μέτρων από ευρωπαϊκές χώρες – Αυστηρές προειδοποιήσεις από τους ειδικούς

Συνεχίζει να εξαπλώνεται η πανδημία του κοροναϊού,παρά το γεγονός ότι τουλάχιστον ο μισός πληθυσμός του πλανήτη έχει τεθεί σε καραντίνα.

Ο αριθμός των θυμάτων του κοροναϊού, ξεπέρασε το ψυχολογικό φράγμα των 100.000 θανάτων με την Ευρώπη να εχει τη θλιβερή πρωτιά καθώς είναι η Ήπειρος που θρηνεί πάνω από 70.000 νεκρούς, ενώ σε δεινή θέση βρίσκονται και οι ΗΠΑ.

Στην Ευρώπη η επιβράδυνση της επιδημίας σε κάποιες χώρες και το κόστος του lockdown, τις ωθεί να σχεδιάζουν χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, με τον ΠΟΥ να προειδοποιεί ότι αυτό μπορεί να φέρει ανατροπές και αναζωπύρωση της επιδημίας.

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς οι νεκροί από την πανδημία του κοροναϊού, ξεπερνούν τις 101.526, ενώ τουλαχιστον 1.673.423 κρούσματα έχουν καταγραφεί.

Μέχρι τις 20.30 (ώρα Ελλάδας), την Παρασκευή οι νεκροί ήταν 100.661, εκ των οποίων οι 70.245 στην Ευρώπη.

Η Ιταλία είναι η χώρα με τα περισσότερα θύματα (18.849). Οι ΗΠΑ, που βρίσκονται στη δεύτερη θέση αυτού του μακάβριου καταλόγου, 17.925 νεκρούς. Ακολουθούν η Ισπανία (15.843) και η Γαλλία (13.197).

Από την έναρξη της πανδημίας, τα κρούσματα ανέρχονται σε 1.650.651, από τα οποία τα μισά στην Ευρώπη (857.233) και πάνω από 475.000 στις ΗΠΑ.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα δεν αποτελούν παρά ένα κλάσμα του πραγματικού αριθμού, δεδομένου ότι σε πολλές χώρες δεν γίνονται πλέον διαγνωστικά τεστ παρά μόνο σε εκείνους τους ανθρώπους που χρειάζονται νοσηλεία.

Ο κοροναϊος θερίζει Γαλλία, όπου αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς ο αριθμός των νεκρών και των κρουσμάτων.

Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Υγείας, Ζερόμ Σαλμόν, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων του COVID-19, ανέρχεται πλέον σε 13.197, ύστερα από την καταγραφή 987 νέων θανάτων τις τελευταίες 24ώρες.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκεται ένα παιδί ηλικίας κάτω των 10 ετών, τα αίτια, ωστόσο, του θανάτου του είναι «πολλαπλά», διευκρίνισε ο Σαλμόν.

Επίκεντρο της πανδημίας στις ΗΠΑ, η πολιτεία της Νέας Υόρκης θρήνησε άλλους 777 νεκρούς σε 24 ώρες. Μολαταύτα ο κυβερνήτης της Άντριου Κουόμο διαβεβαίωσε ότι ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ τόσο χαμηλός αφότου κλιμακώθηκε η πανδημία και ότι «οδεύουμε να εξομαλύνουμε την καμπύλη».

Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία καταγράφουν επίσης τάση μείωσης των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Παντού, οι υγειονομικές αρχές απευθύνουν έκκληση να μην χαλαρώσουν οι προσπάθειες.

Η βρετανική κυβέρνηση απηύθυνε έκκληση σήμερα στους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα καραντίνας, παρά τον καλό καιρό που αναμένεται αυτό το Σαββατοκύριακο του Πάσχα, μετά το θλιβερό ημερήσιο ρεκόρ θανάτων από τον νέο κοροναϊό, ένδειξη επιδείνωσης της πανδημίας στη χώρα.

Μέσα σε 24 ώρες 980 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων της Covid-19 στα 8.958, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ, την ώρα που ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον παραμένει στο νοσοκομείο.

Αυτός ο απολογισμός είναι χειρότερος από τον υψηλότερο που ανέφερε στις 28 Μαρτίου η Ιταλία, η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία στην Ευρώπη.

Μια θετική είδηση σε αυτό το ζοφερό τοπίο, ο 55χρονος πρωθυπουργός που αναρρώνει στο νοσοκομείο, αφού βγήκε από την εντατική, σηκώθηκε σήμερα και «κάνει σύντομους περιπάτους ανάμεσα στις περιόδους ανάπαυσης, στο πλαίσιο της θεραπείας που λαμβάνει για την αποκατάστασή του», ανέφερε ένας εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Το ηθικό του παραμένει πολύ καλό», σχολίασε ο ίδιος, υπενθυμίζοντας ότι ο Τζόνσον βρίσκεται «στην αρχική φάση» της αποθεραπείας και το πότε θα αναλάβει και πάλι τα καθήκοντά του θα εξαρτηθεί από τους θεράποντες γιατρούς του.

Ο Τζόνσον «μίλησε με τους γιατρούς του και ευχαρίστησε όλη την ομάδα για την απίστευτη φροντίδα που λαμβάνει», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Οι νεκροί από τον νέο κοροναϊό στην Τουρκία ξεπέρασαν σήμερα τους χίλιους, καθώς ανακοινώθηκε ο θάνατος άλλων 98 ανθρώπων.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Άγκυρα ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά είπε ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της Covid-19 είναι 47.029. Ο αριθμός των ανθρώπων που πέθαναν έφτασε τους 1.006, ωστόσο την ίδια στιγμή 2.423 ασθενείς ανέρρωσαν.

Στην Τουρκία παρατηρείται εδώ και αρκετές ημέρες μια επιτάχυνση της επιδημίας, καθώς από τις 4 Απριλίου ανακοινώνονται καθημερινά περισσότερα από 3.000 νέα κρούσματα.

Για κίνδυνο «φονικής επανεμφάνισης» της πανδημίας από πρόωρη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σχολιάζοντας τις προθέσεις πολλών κρατών να άρουν κάποιες απαγορεύσεις τις προσεχείς ημέρες.

Ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους ανέφερε ότι ο ΠΟΥ θα ήθελε να δει μια χαλάρωση, όμως μια πρόωρη κατάργηση των μέτρων θα μπορούσε να φέρει ανατροπές.

Όπως είπε, διαπιστώνεται μια «ευπρόσδεκτη επιβράδυνση» της επιδημίας σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες –την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και τη Γαλλία– αλλά ταυτόχρονα παρατηρείται μια «ανησυχητική επιτάχυνση» σε άλλες χώρες, φέρνοντας για παράδειγμα τη διάδοση στην κοινότητα σε 16 χώρες της Αφρικής.

Ανησυχητικό χαρακτήρισε επίσης το γεγονός ότι σε ορισμένες χώρες έχει μολυνθεί από τον SARS-CoV-2 μέχρι και το 10% των εργαζομένων στον τομέα της υγείας.

«Είμαστε τώρα στη φάση του πανικού επειδή υπάρχει αυτός ο επικίνδυνος αόρατος ιός που σπέρνει το χάος, αλλά πρέπει να ενισχύσουμε τα συστήματα υγείας», τόνισε ο Γκεμπρεγέσους. «Καμία χώρα δεν είναι άτρωτη, καμία χώρα δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι έχει ισχυρό σύστημα υγείας», πρόσθεσε.

