Κορωνοϊός – Ουχάν: Τέρμα στο lockdown – Ανησυχούν για εισαγόμενα κρούσματα

Η κινεζική πόλη, από όπου ξεκίνησε ο νέος κοροναϊός, τερμάτισε το καθεστώς lockdown που ίσχυε εδώ και πάνω από δυόμισι μήνες, παρόλο που σε μια μικρότερη πόλη στο βόρειο τμήμα της χώρας επιβλήθηκαν περιορισμοί στους κατοίκους εν μέσω ανησυχιών για δεύτερο κύμα κρουσμάτων. Η Κίνα «σφράγισε» την Ουχάν, μια πόλη στο κέντρο της χώρας με 11 εκατ. κατοίκους, στις 23 Ιανουαρίου, λαμβάνοντας δραστικά μέτρα που ήταν ενδεικτικά του επιθετικού τρόπου με τον οποίο διαχειρίστηκε τον ιό. Κοροναϊός : Επεκτείνεται η μείωση ενοικίου 40% - ποιούς αφορά Πάνω από 50.000 άνθρωποι στην Ουχάν βρέθηκαν θετικοί στον κοροναϊό και περισσότερα από 2.500 εξ αυτών έχασαν τη ζωή τους, περίπου το 80% όλων των θανάτων στην Κίνα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Ο ιός έκτοτε εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο, μολύνοντας πάνω από 1,4 εκατ. ανθρώπους, οδηγώντας στο θάνατο 82.000 από αυτούς και προκαλώντας χάος στην παγκόσμια οικονομία καθώς οι κυβερνήσεις επέβαλαν αυστηρά μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων και της οικονομικής δραστηριότητας προκειμένου να ανακόψουν την εξάπλωση της επιδημίας. Ενώ η Κίνα κατάφερε να περιορίσει τον κοροναϊό, τα μέτρα που έλαβε είχαν βαρύ οικονομικό και κοινωνικό τίμημα, με πολλούς κατοίκους τις τελευταίες ημέρες να εκφράζουν ανακούφιση αλλά και αβεβαιότητα και ανησυχίες για τον κίνδυνο μολύνσεων που ελλοχεύει. «Θα δω τους γονείς μου», δήλωσε η Γουάνγκ Γενσού στο Reuters, ενώ περίμενε στο τσεκ-ιν του αεροδρομίου Tianhe της Ουχάν, το οποίο άνοιξε και πάλι σήμερα. «Φυσικά μου λείπουν. Σταματήστε να με ρωτάτε γι’αυτό γιατί θα αρχίσω να κλαίω». Κάποιοι ταξιδιώτες φορούσαν ολόσωμες προστατευτικές φόρμες, μακριά αδιάβροχα ή προστατευτικά προσώπου. Η Ουχάν επανέρχεται με αργούς ρυθμούς στην κανονικότητα, καθώς επιτρέπεται η είσοδος στην πόλη από τις 28 Μαρτίου, αν και συνεχίζουν να ισχύουν κάποιοι περιορισμοί. Οι κάτοικοι είχαν κληθεί να μην μετακινηθούν εκτός της Ουχάν ή της επαρχίας Χουμπέι, ακόμα ούτε έξω από την ίδια τη γειτονιά τους, εάν δεν ήταν απολύτως απαραίτητο. «Έχουμε απόλυτη συναίσθηση ότι δεν πρέπει να χαλαρώσουμε καθώς δεν έχουμε ακόμα κηρύξει την τελική νίκη», δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χουμπέι Τσάο Γκουανγκτζίνγ σε συνέντευξη Τύπου σήμερα. «Πρέπει να παραμείνουμε ήρεμοι και να τόσο προσεκτικοί στο τέλος όσο και στην αρχή». Τα εμπορικά κέντρα και η μεγαλύτερη εμπορική ζώνη της πόλης άνοιξαν και πάλι στις 30 Μαρτίου. Ωστόσο στα σούπερ μάρκετ σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές –λόγω των περιορισμών για απόσταση ενός μέτρου μεταξύ των πελατών– ενώ κάποιοι κάτοικοι εκμεταλλεύθηκαν τον καλό καιρό για να βγουν σε εξωτερικούς χώρους και να αθληθούν. Η Ουχάν έχει ανακοινώσει μόλις τρία νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα τις τελευταίες 21 ημέρες και μόλις δύο τις τελευταίες δεκαπέντε ημέρες. Ανησυχία στα Βόρεια Σύνορα Και ενώ η Ουχάν επιστρέφει σιγά-σιγά στους κανονικούς της ρυθμούς, τα νέα «εισαγόμενα» κρούσματα στην απομακρυσμένη βόρεια επαρχία Χεϊλονγκτζιάνγκ αυξήθηκαν στο υψηλό ημερήσιο επίπεδο των 25 περιστατικών, λόγω της εισροής ταξιδιωτών προσβεβλημένων με τον κορονοίό από τα σύνορα με τη Ρωσία. Σήμερα, η πόλη Σουιφένχε ανακοίνωσε περιορισμούς στις μετακινήσεις των πολιτών ανάλογες με αυτούς που είχαν επιβληθεί στην Ουχάν. Οι πολίτες πρέπει να παραμείνουν στα συγκροτήματα των κατοικιών τους και μόνο ένα άτομο ανά οικογένεια μπορεί να βγει έξω κάθε τρεις ημέρες για τις απαραίτητες προμήθειες και πρέπει να επιστρέψει στην οικία του εντός της ημέρας, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο CCTV. «Ενώ ολόκληρη η χώρα γιορτάζει την άρση των περιορισμών στην Ουχάν, λίγοι είναι αυτοί που παρατήρησαν ότι η Χεϊλονγκτζιάνγκ υφίσταται τεράστιες πιέσεις ενώ αντιμετωπίζει κρούσματα που περνούν τα σύνορα», έγραψε ένας χρήστης στην πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης Weibo. «Η Σουιφένχε είναι μια μικρή πόλη χωρίς νοσοκομεία υψηλούς επιπέδου. Πώς μπορεί να διαχειριστεί την τεράστια εισροή ασθενών;». Περίπου 55.000 αναμένονταν να φύγουν από την Ουχάν με τρένο σήμερα. Έως νωρίς το πρωί, πάνω από 10.000 είχαν αναχωρήσει με αεροπλάνο, δήλωσε αξιωματούχος. Οι πτήσεις προς το Πεκίνο και διεθνείς προορισμούς δεν έχουν αποκατασταθεί. «Είμαι πολύ χαρούμενη, σήμερα γυρίζω σπίτι μου», δήλωσε στο Reuters η Λιου Σιαομίν, που εργάζεται στην πόλη, ενώ περίμενε με τις βαλίτσες της στον σιδηροδρομικό σταθμό της Ουχάν προκειμένου να πάει στην πόλη Σιανγκγιάνγκ. Όσοι φθάνουν στο Πεκίνο από την Ουχάν πρέπει να υποβληθούν σε δύο κύκλους εξετάσεων για τον κορονοϊό. Νέα κρούσματα Η Κίνα διατηρεί τα αυστηρά πρωτόκολλα ελέγχων, καθώς ανησυχεί για την επανεμφάνιση κρουσμάτων από ασυμπτωματικούς φορείς του ιού και ταξιδιώτες που έχουν προσβληθεί από την Covid-19 και έρχονται από το εξωτερικό. Τα νέα κρούσματα στην Κίνα διπλασιάστηκαν σήμερα καθώς αυξήθηκε ο αριθμός των ταξιδιωτών από το εξωτερικό που έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό, ενώ έχει υπερτριπλασιαστεί ο αριθμός των νέων ασυμπτωματικών ασθενών. Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων αυξήθηκε σε 62 χθες από 32 μία ημέρα νωρίτερα, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Επιτροπή Υγείας, ο υψηλότερος από τις 25 Μαρτίου. Από αυτά, τα 59 είναι «εισαγόμενα» κρούσματα. Το σύνολο των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από τον κοροναϊό στην ηπειρωτική Κίνα ανήλθε σε 81.802 ως τα μεσάνυχτα χθες. Ο αριθμός των θυμάτων της πανδημίας ανήλθε σε 3.333 στη χώρα όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο ιός τον Δεκέμβριο.