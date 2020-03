Κορωνοϊός: Μονοδρόμηση στα… σούπερ μάρκετ

Life inside a red zone: A lockdown resident wears a protective mask and gloves as he shops for food at a large supermarket in this picture taken by schoolteacher Marzio Toniolo in Codogno, Italy, February 25, 2020. Picture taken February 25, 2020. Marzio Toniolo/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.

Νέα μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση, για τα σούπερ μάρκετ προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης,«αυτή τη στιγμή λαϊκές αγορές και σούπερ μάρκετ λειτουργούν ικανοποιητικά, δεν υπάρχει συνωστισμός. Στη Δανία εφαρμόζουν ένα διαφορετικό μέτρο. Κάνουν μονόδρομους τους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ ώστε να αποφευχθεί η διασταύρωση των πελατών κι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζουμε». Τα δύσκολα είναι μπροστά και το ιταλικό παράδειγμα απτό – Οι ειδικοί προειδοποιούν Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Οpen ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε πώς «ψάχνουμε νέες ιδέες αλλά είμαστε υπερήφανοι διότι η αγορά μας λειτουργεί καλά. Μου έκανε θετική εντύπωση ότι στα σούπερ μάρκετ που επισκέφθηκα είδα τον κόσμο να κρατάει τις αποστάσεις και τους ευχαριστώ για τη συμπεριφορά που επιδεικνύουν». Το νέο ωράριο Έως και τις 25 Απριλίου 2020 τα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων επιτρέπεται να είναι ανοιχτά από τις 7 π.μ. έως τις 9 μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή και το Σάββατο από τις 7 π.μ. έως τις 8 μ.μ. Αύριο Κυριακή 29 Mαρτίου τα καταστήματα τροφίμων θα παραμείνουν κλειστά. Ο τζίρος στα σούπερ μάρκετ Ιστορικό υψηλό καταγράφηκε στις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ την εβδομάδα 9 έως 15 Μαρτίου, με την εκτόξευση της κατανάλωσης να παρουσιάζει -για πρώτη ίσως φορά- ενισχυμένους τζίρους κατά 95,7% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της IRI, από τη στιγμή της εμφάνισης του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος κοροναϊού στη χώρα, στις 27 Φεβρουαρίου, συνολικά οι πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ εμφανίζουν αύξηση 35,9%, ενώ η εβδομάδα 9 έως 15 Μαρτίου καταγράφει τις υψηλότερες επιδόσεις κατανάλωσης, με τον συνολικό τζίρο των έξι εργάσιμων ημερών να ανέρχεται σε 191,9 εκατ. ευρώ έναντι 98 εκατ. ευρώ την ίδια εβδομάδα πέρυσι.