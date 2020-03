ΟΗΕ: Είμαστε σε πόλεμο με τον κορωνοϊό

«Εκατομμύρια» ζωές θα κινδυνεύσουν αν ο κόσμος δεν επιδείξει αλληλεγγύη, κυρίως απέναντι στις φτωχότερες χώρες, για να αντιμετωπιστεί η πανδημία του κορωνοϊού SARS-CoV-2, προειδοποίησε σήμερα ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες.

«Ο κόσμος μας αντιμετωπίζει έναν κοινό εχθρό. Είμαστε σε πόλεμο με έναν ιό. Καλώ τους ηγέτες να ενωθούν και να παράσχουν μια κατεπείγουσα και συντονισμένη απάντηση σε αυτήν την παγκόσμια κρίση», τόνισε.

«Αποδείχθηκε ότι ο ιός μπορεί να αναχαιτιστεί. Πρέπει να αναχαιτιστεί. Αν αφήσουμε τον ιό να εξαπλωθεί σαν πυρκαγιά, ιδίως στις πιο ευάλωτες περιοχές του κόσμου, κάτι τέτοιο θα σκότωνε εκατομμύρια ανθρώπους», είπε ο Γκουτέρες σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μέσω βίντεο.

WATCH LIVE: ⁦@antonioguterres⁩ takes questions on the #COVID19 pandemic and stresses the importance of global solidarity in response to #coronavirus crisis. https://t.co/So8QVjnBy3

— United Nations (@UN) March 19, 2020