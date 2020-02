Κορωνοϊός: Νέο πακέτο βοήθειας €232 εκατ. ανακοινώνει η Κομισιόν

epa03430300 EU flags wave outside the EU Commission headquarters in Brussels, Belgium, 12 Ocotober 2012. The European Union was awarded the Nobel Peace Prize 2012 earlier the same day. The EU and its forerunners have for 'over six decades contributed to the advancement of peace and reconciliation, democracy and human rights in Europe,' the Norwegian Nobel Committee citation said 12 October. European Council President Herman van Rompuy said that the Nobel Peace Prize was a recognition of the EU's work as a peacemaker in Europe. EPA/OLIVIER HOSLET

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται όλο το εικοσιτετράωρο για να στηρίξει τα κράτη μέλη της ΕΕ και να ενισχύσει τις διεθνείς προσπάθειες για την επιβράδυνση της εξάπλωσης του COVID-19. Νέο πακέτο βοήθειας της ΕΕ Τέλος η ασυλία για «Ρουβίκωνα» – Το σχέδιο για να… αποκρουστούν οι «παρεμβάσεις» τους Προκειμένου να προωθηθεί η παγκόσμια ετοιμότητα, πρόληψη και περιορισμός του ιού, η Επιτροπή ανακοινώνει σήμερα ένα νέο πακέτο βοήθειας ύψους 232 εκατ. Ευρώ. Μέρος αυτών των κονδυλίων θα διατεθεί αμέσως σε διάφορους τομείς, ενώ τα υπόλοιπα θα αξιοποιηθούν τους επόμενους μήνες. «Καθώς τα κρούσματα συνεχίζουν να αυξάνονται, η δημόσια υγεία είναι η πρώτη προτεραιότητα. Είτε πρόκειται για την ενίσχυση της ετοιμότητας στην Ευρώπη, είτε στην Κίνα είτε αλλού, η διεθνής κοινότητα πρέπει να συνεργαστεί. «Η Ευρώπη βρίσκεται εδώ για να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο», δήλωσε ο κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Γιάνες Λέναρτσιτς, αρμόδιος Επίτροπος για τη διαχείριση κρίσεων και Ευρωπαίος Συντονιστής για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης δήλωσε: «Με περισσότερες από 2.600 ζωές που ήδη έχουν χαθεί, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά να προετοιμαστούμε σε όλα τα επίπεδα. Το νέο μας πακέτο βοήθειας θα υποστηρίξει την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και θα στοχεύσει στη χρηματοδότηση ώστε για να εξασφαλίσει ότι τα κράτη με ασθενέστερα συστήματα υγείας δεν θα μείνουν πίσω. Στόχος μας είναι να περιορίσουμε την επιδημία σε παγκόσμιο επίπεδο ». Υποστήριξη των κρατών μελών Μετά τις εξελίξεις στην Ιταλία, η Επιτροπή ενισχύει την υποστήριξή της προς τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εργασιών ετοιμότητας, έκτακτης ανάγκης και προγραμματισμού αντίδρασης. Η Στέλλα Κυριακίδη, Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων δήλωσε: «Ενόψει της ταχέως εξελισσόμενης κατάστασης, είμαστε έτοιμοι να αυξήσουμε τη βοήθειά μας. Στο πλαίσιο αυτό, κοινή αποστολή εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας θα αναχωρήσει αυτή την εβδομάδα για να στηρίξει τις ιταλικές αρχές.» Μίζερη Ευρώπη