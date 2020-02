Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Με το σκληρό παζάρι για τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ να συνεχίζεται στις Βρυξέλλες, με πολλούς να μιλούν για θρίλερ που θα συνεχιστεί για πολύ ακόμη, αφού οι διαφορές μοιάζουν αγεφύρωτες, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, λίγο πριν από την επανέναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής.

Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τα θέματα που διακυβεύονται για την Ελλάδα σε σχέση με τον κοινοτικό προϋπολογισμό να είναι κρίσιμα, συμμετείχε και στην εξαμερή συνάντηση με την καγκελάριο της Γερμανίας ‘Αγκελα Μέρκελ, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τους πρωθυπουργούς της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, της Ιταλίας Τζιουζέπε Κόντε και της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα, προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή και να υπάρξει μια συμβιβαστική πρόταση για τον επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προηγήθηκε το πρωί η συμμετοχή του πρωθυπουργού στη συνεδρίαση των κρατών της ομάδας των Φίλων της Συνοχής.

Στις συναντήσεις αυτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει την ξεκάθαρη θέση της Ελλάδας ότι «δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα» και ότι χρειαζόμαστε ένα προϋπολογισμό που αντιμετωπίζει τα προβλήματα των χωρών της ΕΕ και υποστηρίζει τους στόχους που έχουν τεθεί.

Ενδεικτικό και το tweet του Έλληνα πρωθυπουργού, για τις διαπραγματεύσεις κατά την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ:

«Συζητήσεις με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και του Βελγίου για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε έναν προϋπολογισμό που αντιμετωπίζει τα προβλήματα των χωρών της ΕΕ και υποστηρίζει τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε θέσει για το μέλλον και την ευημερία των πολιτών μας».

In discussions with the leaders of France, Germany, Italy, Luxembourg, Portugal, Spain and Belgium on the #EUBudget. We need a budget that addresses the problems EU countries face and supports the ambitious goals we have set for the future and prosperity of our citizens. #EUCO pic.twitter.com/0G3zHk30P7

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 21, 2020