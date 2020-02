Γερμανία: Νεκρός ο δράστης της επίθεσης στο Χανάου – Τουλάχιστον 8 νεκροί

Ο ύποπτος για τη διάπραξη των επιθέσεων οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους στην πόλη Χανάου, όχι μακριά από τη Φραγκφούρτη, στο κρατίδιο της Έσσης, βρέθηκε «νεκρός μέσα στο σπίτι του», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Στην κατοικία του βρέθηκε άλλο ένα πτώμα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Το εύρημα έγινε από μέλη των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας που αναπτύχθηκαν νωρίτερα στην πόλη.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως υπήρχαν και άλλοι δράστες», ανέφερε η γερμανική αστυνομία μέσω Twitter.

Die Ermittlungen dauern an.

Mutmaßlicher Täter wurde leblos an seiner Wohnanschrift in #Hanau aufgefunden. Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche.

Σύμφωνα με την Bild, υπήρξε μια έκρηξη στις 3:02 (ώρα Γερμανίας) σε σπίτι στην Χανάου με αστυνομικούς να σπεύδουν στην περιοχή. Αφού οι αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό τον ύποπτο στη συνέχεια ερεύνησαν το όχημά του στο οποίο βρήκαν όπλα και πυρομαχικά.

Η Bild επικαλούμενη αστυνομικές πηγές μεταδίδει ότι πρόκειται για Γερμανό πολίτη χωρίς να δίνει ακόμα καμία πληροφορία για τα κίνητρά του.

Τουλάχιστον 8 νεκροί

Με αυτά τα δεδομένα, τα μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα θύματα ανέρχονται σε τουλάχιστον οχτώ, ενώ η Bild κάνει λόγο για τουλάχιστον 11 νεκρούς – συμπεριλαμβανομένου και του δράστη.

Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η έρευνα που διενεργείται για την υπόθεση συνεχίζεται.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο πριν από τις 22:00 (τοπική ώρα), άνδρες που βρίσκονταν έξω από μπαρ με ναργιλέδες στο κέντρο της πόλης έγιναν στόχος πυρών από διερχόμενο αυτοκίνητο. Σε αυτή την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, πιθανόν κουρδικής καταγωγής.

Λίγη ώρα αργότερα, πανομοιότυπη επίθεση δέχθηκαν θαμώνες άλλου τέτοιου μπαρ και βρήκαν τραγικό θάνατο τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα.

Ήδη στην περιοχή επιχειρούν ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας και δύο ελικόπτερα, ενώ στην Χανάου έφθασαν επίσης ενισχύσεις από την Βαυαρία.

