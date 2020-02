Νέος Κορωναϊός: Στην πόλη Ουχάν το 73% των επιβεβαιωμένων θανάτων

A woman wearing a protective mask touches the image of Our Lady of Perpetual Help, following confirmed cases of coronavirus in the country, at the National Shrine of Our Mother of Perpetual Help, Paranaque City, Metro Manila, Philippines, February 5, 2020. REUTERS/Eloisa Lopez

Οι θάνατοι από την επιδημία της νέας κινεζικής ιογενούς πνευμονίας είναι σε συντριπτική πλειονότητα συγκεντρωμένοι στην Ουχάν. Στην πόλη επικεντρώνεται το 73% των επιβεβαιωμένων θανάτων παρά το γεγονός ότι εκεί απαντάται μόνο το ένα τρίτο του αριθμού των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Στην πόλη Ουχάν, επίκεντρο της επιδημίας, αντιστοιχεί ένας νεκρός για 23 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Αυτή η αντιστοιχία πέφτει στον 1 θάνατο προς 50 κρούσματα σε εθνική κλίμακα, ενώ εκτός της Κίνας αντιστοιχεί ένας θάνατος προς 114 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Κατώτατος μισθός : Έρχεται η νέα αύξησή του Οι ειδικοί θεωρούν ότι αυτή η ανακολουθία οφείλεται κυρίως στον χαμηλό βαθμό καταγραφής των ελαφρύτερων περιπτώσεων στην πόλη Ουχάν και σε άλλες περιοχές της επαρχίας Χουμπέι, όπου υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικά τεστ και νοσοκομειακές κλίνες. «Σε μία έξαρση επιδημίας η διαχείριση των ποσοστών θνησιμότητας θα πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά, διότι συχνά μόνο πολύ σοβαρά περιστατικά καταγράφονται», λέει ο Amesh Adalja, ειδικός στην αντιμετώπιση των πανδημιών στο Johns Hopkins Center for Health Security της Βαλτιμόρης. «Είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς ότι οι αριθμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν το πραγματικό φορτίο της επιδημίας», λέει ο ειδικός που πιστεύει ότι αυτήν την στιγμή το πραγματικό ποσοστό θνησιμότητας βρίσκεται πιθανότατα κάτω του 1%. Μέχρι χθες, υπήρχαν 24.551 επιβεβαιωμένα κρούσματα παγκοσμίως. Ενα ποσοστό θνησιμότητας της τάξης του 1% θα ανέβαζε το σύνολο των κρουσμάτων στις 49.000 με βάση τους 492 επιβεβαιωμένους θανάτους. Ο Gauden Galea, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Κίνα, δήλωσε στο Reuters ότι ένας «χοντρός υπολογισμός» που έγινε με τη διαίρεση του αριθμού των συνολικών κρουσμάτων δια τον αριθμό των θανάτων ανεβάζουν το ποσοστό της θνησιμότητας στο 2% και το ποσοστό αυτό βαίνει μειούμενο. «Αν προσπαθήσει κανείς να απομυθοποιήσει αυτούς τους αριθμούς των θανάτων περιλαμβάνοντας στον διαιρετέο και τα κρούσματα που χαρακτηρίζονται από ήπια συμπτώματα θα βοηθήσει τους ανθρώπους να αξιολογήσουν καλύτερα τον κίνδυνο», λέει ο Amesh Adalja. Στην πόλη Ουχάν, ορισμένοι ασθενείς με ηπιότερα συμπτώματα δεν έγιναν δεκτοί στα νοσοκομεία τις τελευταίες εβδομάδες λόγω των ελλείψεων κλινών και προσωπικού, δήλωσαν πολλοί κάτοικοι στο Reuters. Αλλοι επέλεξαν την αυτοαπομόνωση. Στην Ουχάν για παράδειγμα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, δύο αδελφές θεωρούν ότι έχουν ήπια συμπτώματα της νέας ιογενούς πνευμονίας αφού η μητέρα τους βρέθηκε θετική στο τεστ, αλλά οι ίδιες δεν έκαναν το τεστ. «Δεν υπάρχει λόγος να πας στο νοσοκομείο, διότι δεν υπάρχει θεραπεία», δήλωσε η μία σε τηλεφωνική συνέντευξη. Η καταγραφή μικρότερου αριθμού κρουσμάτων (με την παράλειψη των ελαφριών περιπτώσεων ) αυξάνει το ποσοστό της θνησιμότητας, πράγμα που έχει αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις καθώς οι διεθνείς υγειονομικές υπηρεσίες προσπαθούν να περιορίσουν την επιδημία. «Είναι καλό να θυμάται κανείς ότι η κρίση τύπου H1N1 εμφανίσθηκε το 2009, οι εκτιμήσεις του ποσοστού θνησιμότητας έφθαναν στο 10%», προειδοποιεί ο David Fisman επιδημιολόγος του University of Toronto. «Και αυτό το ποσοστό αποδείχθηκε απίστευτα εσφαλμένο». «Καθώς μεγαλώνει ο διαιρετέος που περιλαμβάνει τον αριθμό των κρουσμάτων και το ποσοστό θνησιμότητας πέφτει και πέφτει…αρχίζεις να καταλαβαίνει ότι βρίσκεται παντού», λέει. Η παγκόσμια απάντηση στην επιδημία του νέου κινεζικού ιού ήταν γρήγορη και δραστική. Πολλές χώρες έχουν εφαρμόσει μερικές και πλήρεις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις για τους Κινέζους. «Λαμβάνονται πολλά μέτρα ανά τον κόσμο που βασίζονται στην ιδέα ότι πρόκαιται για μία πολύ σοβαρή νόσο», δηλώνει ο Amesh Adalja του Johns Hopkins. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεχεσούς δήλωσε την Δευτέρα ότι οι απαγορεύσεις επιφέρουν μη αναγκαία προβλήματα στο εμπόριο και τα ταξίδια. Ο κοροναϊός σε αριθμούς Ο αριθμός των νεκρών στην Κίνα έφθασε χθες τους 490, καθώς καταγράφηκαν 65 νέοι θάνατοι –αριθμός ρεκόρ– σε σχέση με μια ημέρα νωρίτερα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Επιτροπή Υγείας.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων στην Κίνα ανήλθε χθες σε 3.887. Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι πλέον 24.324.

Σχεδόν 230 κρούσματα έχουν αναφερθεί σε 27 άλλες χώρες και περιοχές εκτός της ηπειρωτικής Κίνας, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters που βασίζονται σε επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών.

Περίπου 3.700 άνθρωποι τελούν σε καραντίνα σε κρουαζιερόπλοιο που βρίσκεται αρόδου στην Ιαπωνία με 10 εξ αυτών να βρίσκονται θετικοί στον νέο ιό.

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ εμπόδισαν πάνω από 1.800 επιβάτες και πλήρωμα να αποβιβαστούν από κρουαζιερόπλοιο αφού κάποια μέλη του πληρώματος ανέφεραν ότι είχαν πυρετό και άλλα συμπτώματα.

Οι ασιατικές μετοχές σταθεροποιήθηκαν ενώ οι μετοχές στην Κίνα κινήθηκαν ανοδικά εν μέσω ελπίδων για πρόσθετα μέτρα στήριξης της οικονομίας προκειμένου να αποσοβηθεί ο οικονομικός αντίκτυπος από την επιδημία.

Η Ταϊβάν ανέφερε ότι θα αναστείλει από αύριο την είσοδο για όλους τους Κινέζους πολίτες που ζουν στην ηπειρωτική Κίνα.

Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Λάρι Κάντλοου δήλωσε ότι η επιδημία θα καθυστερήσει την αύξηση στις αμερικανικές εξαγωγές προς την Κίνα που αναμένονταν από τη ‘φάση 1’ της εμπορικής συμφωνίας, η οποία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ αργότερα αυτό τον μήνα.

Η εξάπλωση του κοροναϊού θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν «κρύο ντους» πάνω στην αυξανόμενη δυναμική των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020», δήλωσε σήμερα ο Τοσίρο Μούτο, διευθύνων σύμβουλος της οργανωτικής επιτροπής του Τόκιο.

Η American Airlines και η United Airlines ανακοίνωσαν ότι θα αναστείλουν πτήσεις προς και από το Χονγκ Κονγκ ύστερα από αυτή την εβδομάδα.

Αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, συνεχίζουν να απομακρύνουν τους πολίτες τους από την πόλη Ουχάν.

Οι αρχές της Ουχάν μετατρέπουν οκτώ επιπλέον κτίρια, περιλαμβανομένων κλειστών γηπέδων, εκθεσιακών και αθλητικών κέντρων σε νοσοκομεία

Τα σχολεία στη Σανγκάη θα παραμείνουν κλειστά τουλάχιστον έως τα τέλη Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας Ουάνγκ Γι δήλωσε ότι το ποσοστό θνησιμότητας της επιδημίας που μέχρι στιγμής είναι κάτω 2,1% είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με άλλες σημαντικές επιδημίες. Μαύροι κύκνοι και γκρίζοι ρινόκεροι