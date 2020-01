Παγκόσμια ανησυχία για τον κοροναϊό – Σε «καραντίνα» η πόλη Ουχάν – Σταματούν όλες οι συγκοινωνίες

Health Officials in hazmat suits check body temperatures of passengers arriving from the city of Wuhan Wednesday, Jan. 22, 2020, at the airport in Beijing, China. Nearly two decades after the disastrously-handled SARS epidemic, China’s more-open response to a new virus signals its growing confidence and a greater awareness of the pitfalls of censorship, even while the government is as authoritarian as ever. (AP Photo Emily Wang)

Οι αρχές της μεγαλούπολης Ουχάν, όπου πρωτοεμφανίστηκε ο νέος κοροναϊός, αποφάσισαν την αναστολή της λειτουργίας των δημόσιων μέσων μεταφοράς, το κλείσιμο του αεροδρομίου και των σιδηροδρομικών σταθμών για τους ταξιδιώτες που σκόπευαν να αναχωρήσουν από την πόλη, συνιστώντας παράλληλα στους κατοίκους να μην φύγουν από την πόλη χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος. Τα δρομολόγια των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων, του μετρό, των φέριμποτ, καθώς και οι αναχωρήσεις των αεροπλάνων και των αμαξοστοιχιών αναστέλλονται από αύριο στις 10:00 το πρωί τοπική ώρα, μέχρι νεωτέρας, υπογράμμισε η ειδοποίηση που εξέδωσε το ειδικό κλιμάκιο που έχει συστήσει η τοπική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του ιού. Το μέτρο λήφθηκε σε μια προσπάθεια «δραστικής διακοπής εξάπλωσης του ιού, για τον αποφασιστικό περιορισμό της έξαρσης και την διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών», τονίζει η ειδοποίηση. ΠΟΥ: Αποφασίζει αν θα κηρύξει διεθνή συναγερμό Στο μεταξύ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα αποφασίσει την Πέμπτη αν θα κηρύξει παγκόσμιο συναγερμό για το ξέσπασμα του νέου κοροναϊού στην Κίνα. Εάν λάβει τελικά αυτήν την απόφαση, θα είναι η έκτη φορά που κηρύσσεται διεθνής συναγερμός για επιδημία την τελευταία δεκαετία. Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους, είπε ότι δεν είναι έτοιμος σε αυτή τη φάση να αποφασίσει και για αυτό θα παρατείνει για μία ημέρες τις συζητήσεις των ειδικών της επιτροπής που εξετάζει την υπόθεση. «Η απόφαση του να κηρυχθεί ή όχι «επείγουσα κατάσταση για τη δημόσια υγεία διεθνούς εμβέλειας» είναι μια απόφαση που θα ληφθεί με μεγάλη σοβαρότητα και δεν είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή, παρά μόνο όταν λάβω τις διαθέσιμες αποδείξεις», είπε στους δημοσιογράφους ο Γκεμπρεγιέσους. Οι θάνατοι από τον νέο κοροναϊό ανέρχονται μέχρι στιγμής στους 17, με περισσότερα από 540 επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Κίνα και σε ορισμένες άλλες χώρες, όπως στις ΗΠΑ.