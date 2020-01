Λιβύη: «Βρέχει» ρουκέτες στο αεροδρόμιο της Τρίπολης

FILE PHOTO: A MANPAD (Man-Portable Air Defiance Systems) missile is detonated along the shore facing the Firing Range, east of the Libyan capital Tripoli, on December 11, 2011. REUTERS/Ismail Zitouny/File Photo

Στα χαρτιά είναι η εκεχειρία στη Λιβύη, καθώς οι πτήσεις διακόπηκαν στο αεροδρόμιο Μίτιγκα, έπειτα από την εκτόξευση ρουκετών, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος των δυνάμεων της κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Τρίπολης. Το διεθνές αεροδρόμιο Μίτιγκα έγινε στόχος «έξι ρουκετών Grad», μία ενέργεια που συνιστά «κατάφωρη απειλή» στην ασφάλεια της κυκλοφορίας των αεροσκαφών και «μία νέα παραβίαση της εκεχειρίας», η οποία εφαρμόσθηκε στις 12 Ιανουαρίου μεταξύ των εμπολέμων πλευρών, δήλωσε ο εκπρόσωπος των στρατιωτικών δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης Μοχάμαντ Γκνούνου. Οι πτήσεις εκτρέπονται προς το αεροδρόμιο της πόλης Μισράτα, σε απόσταση 200 χιλιομέτρων ανατολικά της Τρίπολης.