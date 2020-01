Επιστρέφει και επίσημα στον διαγωνισμό καρφωμάτων ο Ντουάιτ Χάουαρντ

Η μεγάλη επιστροφή του Ντουάιτ Χάουαρντ σε διαγωνισμό καρφωμάτων είναι πλέον γεγονός. καθώς οι Λος Άντζελες Λέικερς ανακοίνωσαν και επίσημα την επιστροφή του έμπειρου σέντερ.

O «Σούπερμαν» είχε λάβει τελευταία φορά μέρος το 2009, ενώ ήταν ο νικητής του διαγωνισμού του 2008 φορώντας την περίφημη κόκκινη κάπα του Σούπερμαν.

Φυσικά όλοι οι φίλοι του μπάσκετ περιμένουν με μεγάλη αγωνία να τον δουν να επιστρέφει και πάλι στο… στοιχείο του.

«Είναι επίσημο, ο «Σούπερμαν» θα πετάξει στον Διαγωνισμό καρφωμάτων του 2020!», ανέφερε η ανακοίνωση των Λέικερς.

It’s official: Superman will take flight at the 2020 Slam Dunk Contest! pic.twitter.com/fBpNAH8wXq

— Los Angeles Lakers (@Lakers) January 21, 2020