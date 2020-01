3ος γυναικείος διαστημικός περίπατος έξω από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Οι δύο αστροναύτισσες της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) Τζέσικα Μέιρ και Κριστίνα Κοχ πραγματοποίησαν τον τρίτο αποκλειστικά γυναικείο διαστημικό περίπατο, αλλάζοντας μπαταρίες στο εξωτερικό του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS).

Για την Κοχ ήταν ο έκτος διαστημικός περίπατος στην καριέρα της και για τη Μέιρ ο τρίτος. Το ίδιο ζευγάρι είχε γράψει ιστορία πέρυσι τον Οκτώβριο με τον πρώτο στην ιστορία διαστημικό περίπατο χωρίς τη συμμετοχή άνδρα αστροναύτη. Ο δεύτερος γυναικείος περίπατος σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ είχε γίνει στις 15 Ιανουαρίου και στις 20 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε ο τρίτος.

