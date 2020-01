ESM: Ο Πάολο Φιορέτι νέος επικεφαλής του ESM για την Ελλάδα

Annual meeting of the European Stability Mechanism (ESM) Board of Governors of an euro zone finance ministers meeting in Luxembourg on Jun. 21, 2018 / Ετήσια συνάντηση του Συμβουλίου των Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και των υπουργών οικονομικών της ζώνης του ευρώ στο Λουξεμβούργο στις 21 Ιουνίου, 2018

Ο Πάολο Φιορέτι αναλαμβάνει νέος επικεφαλής για την Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας(ESM) Ο Φιορέτι αντικαθιστά τον Νικόλα Τζιαμαριόλι (Nicola Giammarioli), ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας από το 2015. Διάσκεψη του Βερολίνου: Τα «γκρίζα» σημεία της συμφωνίας για τη Λιβύη «Είμαι ενθουσιασμένος που ο Πάολο Φιορέτι θα ηγηθεί της ελληνικής ομάδας. Με τις γνώσεις του για την περιοχή και τον χρηματοπιστωτικό τομέα και την εμπειρία του στο να συνεργάζεται στενά με τους εταίρους μας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είναι ιδανικά προετοιμασμένος να αναλάβει αυτό το σημαντικό καθήκον» δήλωσε ο Κλάους Ρέγκλινγκ, διευθύνων σύμβουλος του ESM. Ενας λίβυος στρατάρχης στην Αθήνα