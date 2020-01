Ιράν: Συντριβή ουκρανικού Boeing 737 με 176 επιβαίνοντες – «Όλοι είναι νεκροί»

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Ιράν όταν ένα ουκρανικό αεροσκάφος Boeing 737-800 με 180 επιβαίνοντες και προορισμό το Κίεβο, συνετρίβη μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο «Χομεϊνί» της Τεχεράνης όπως μετέδωσαν αρχικά τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim.

Η συντριβή προκλήθηκε εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που παρουσίασε το αεροσκάφος της εταιρείας Ukrainian International Airlines τρία λεπτά μετά την απογείωσή του στις 2:44 τα ξημερώματα (ώρα Ιράν).

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση και τον Ουκρανό πρωθυπουργό, στο ουκρανικό αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 176 άνθρωποι – 167 επιβάτες και εννέα μέλη πληρώματος – εκ των οποίων 32 αλλοδαποί.

«Είναι αδύνατον» να υπάρχουν επιβαίνοντες στην πτήση PS-752 από την Τεχεράνη στο Κίεβο «εν ζωή», ανέφερε στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ISNA ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, ο οποίος ανέφερε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν περίπου 170 άνθρωποι, επιβάτες και μέλη πληρώματος.

«Όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί», ήταν ο τίτλος του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων IRNA.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που μεταδόθηκαν από ιρανικά ΜΜΕ, το αεροσκάφος συνετρίβη στην πόλη Σαχριάρ, δυτικά της μητροπολιτικής περιοχής της Τεχεράνης, και πήρε φωτιά.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πως το αεροσκάφος κατέπεσε εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων.

«Η πυρκαγιά είναι τόσο δυνατή που δεν μπορούμε να κάνουμε καν προσπάθεια διάσωσης επιτόπου βρίσκονται 22 ασθενοφόρα, τέσσερα λεωφορεία-ασθενοφόρα και ένα ελικόπτερο», δήλωσε ο Πιρχουσεΐν Κουλιβάντ, επικεφαλής της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στην ιρανική τηλεόραση.

Κατά τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar24, το αεροσκάφος είχε τεθεί σε υπηρεσία πριν από μόλις τρία χρόνια και ήταν 737-NG.

Ο εκπρόσωπος Μπόινγκ Γκόρντον Τζόντροου περιορίστηκε να πει ότι η εταιρεία είναι ενήμερη για τις πληροφορίες που μεταδίδονται από μέσα ενημέρωσης για τη συντριβή αεροσκάφους της αμερικανικής εταιρείας και ότι προς το παρόν συγκεντρώνει πληροφορίες.

«Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος» του Μπόινγκ «είναι νεκροί», επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος τις «πρώτες πληροφορίες». Ανακοίνωσε ακόμη ότι διακόπτει το ταξίδι του στο Ομάν και επιστρέφει εσπευσμένα στο Κίεβο.

«Η πρεσβεία μας βρίσκεται στη διαδικασία να διευκρινίσει τις συνθήκες αυτής της τραγωδίας και τον κατάλογο των ονομάτων των νεκρών», πρόσθεσε ο Ζελένσκι μέσω Facebook.

Σοκ προκαλούν τα πρώτα βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media και στα οποία φαίνεται το αεροπλάνο λίγο πριν αλλά και λίγο μετά την συντριβή.

Ο τρόπος πάντως που κατευθύνεται κατακόρυφα και με απίστευτη ταχύτητα προς το έδαφος είναι σοκαριστικός.

#BREAKING #Ukrainian Boeing 737 plane carrying 180 people crashes near Tehran airport moments after take-off. First movie from this crash. pic.twitter.com/5s2buYv7Vj

Βίντεο από τα πρώτα λεπτά μετά τη συντριβή που μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Tasnim:

It didn’t go far. Ukrainian #Boeing737 crashes right after take off from #Tehran. Eerie to watch its final movements on Flight Radar.

#PS752 #Ukraine #Iranhttps://t.co/uTVnDi1It5 pic.twitter.com/Pc8FLAu6E8

— Ejder Memis (@_sHx_) January 8, 2020