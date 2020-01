Συνάντηση Πούτιν–Ερντογάν: Εχουμε δικαίωμα παρέμβασης σε κάθε σχέδιο στην αν. Μεσόγειο, είπε ο τούρκος Πρόεδρος

Περίπου δύο ώρες κράτησε η συνάντηση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο ηγέτες αναμενόταν να συζητήσουν, σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις των δύο μερών, την ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μετά τον φόνο του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, καθώς και το ζήτημα της Συρίας και την κρίση στη Λιβύη.

Οι δύο ηγέτες ξεκίνησαν τις συνομιλίες τετ-α-τετ παρουσία διερμηνέων, ενώ δεν είχαν παρουσία τα μέσα ενημέρωσης.

Μετά τη συνάντηση οι δύο ηγέτες πέρασαν στην αίθουσα της τελετής για τα εγκαίνια του αγωγού Turkish Stream με τον οποίο θα μεταφερθεί το ρωσικό αέριο στην Ευρώπη.

The Opening Ceremony of the TurkStream Natural Gas Pipeline https://t.co/UHTL7Ixlxq

— Turkish Presidency (@trpresidency) January 8, 2020