Εuroleague : Σαν το παλιό καλό κρασί ο Σπανούλης

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους της Euroleague και βρίσκεται πολύ κοντά σε ένα ιστορικό ρεκόρ.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού χρειάζεται λίγα παιχνίδια και λίγους ακόμα πόντους προκειμένου να ξεπεράσει τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο και να ανέβει στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία της Euroleague.

Ο Kill Bill αργά ή γρήγορα θα είναι ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης και η Euroleague με ανάρτηση της δημιούργησε ένα βίντεο με τις καλύτερες φετινές στιγμές του, τονίζοντας πως είναι σαν το παλιό καλό κρασί.

Δείτε το βίντεο:

Vassilis Spanoulis is closing in on that scoring record 👀

Here are some of his best moments, aging like a fine wine! 👏#GameON pic.twitter.com/nRVy9h9oOm

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 10, 2019