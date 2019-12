Μπαρτσελόνα: Εκτός αποστολής με Ίντερ ο Μέσι

Με σημαντικές απουσίες θα βρεθεί στο Μιλάνο η αποστολή της Μπαρτσελόνα για το τελευταίο ματς των ομίλων απέναντι στην Ίντερ.

Δεδομένου πως οι «μπλαουγκράνα» έχουν καταλάβει ήδη την πρώτη θέση, ο Ερνέστο Βαλβέρδε επέλεξε να ξεκουράσει μερικούς παίκτες ενόψει του δύσκολου προγράμματος που ακολουθεί, προκειμένου να τους έχει φρέσκους και ετοιμοπόλεμους για τα κρίσιμα παιχνίδια στη La Liga.

Μάλιστα, ένας από εκείνους που προτιμήθηκε να μείνουν στη Βαρκελώνη είναι και ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος πιθανότατα… κρατάει δυνάμεις για το μεγάλο ντέρμπι της 18ης Δεκεμβρίου απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Ανάσες», πάντως, θα πάρουν και οι Ζεράρ Πικέ – Σέρτζι Ρμπέρτο, αφού αποφασίστηκε να μην ταξιδέψουν στην Ιταλία, ενώ εκτός αποστολής παρέμειναν με τη σειρά τους και οι τραυματίες Αρτούρ, Σεμέδο, Άλμπα και Ντεμπελέ.

