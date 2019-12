Νέα πρόκληση από Τουρκία : Διαμοιρασμό Αιγαίου και Ανατ. Μεσογείου προτείνει ο Ακάρ

Το σχέδιο της Τουρκίας για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αποκάλυψε ο τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του.

Σύμφωνα με τούρκο αξιωματούχο, η Άγκυρα προτείνει διαμοιρασμό του φυσικού πλούτου.

«Οι δραστηριότητες για την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων μας στο Αιγαίο, την ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο συνεχίζονται με αποφασιστικότητα» δήλωσε ο τούρκος υπουργός Αμυνας, ανοίγοντας τα χαρτιά του όσον αφορά στις προθέσεις της Αγκυρας.

«Το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί να γίνει είναι ο διαμοιρασμός με δίκαιο τρόπο και σύμφωνα με το δίκαιο κάθε είδους πηγής και πλούτου που υπάρχει στο Αιγαίο, την ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο» δήλωσε χαρακτηριστικά, όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Σε περίπτωση όμως που δεν εφαρμοστεί το σχέδιο αυτό « δεν θα επιτρέψουμε καμιά διαφορετική απόφαση» υποστήριξε.

«Από την αρχή λέμε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο επιβίωσης οποιασδήποτε απόφασης η οποία δεν περιλαμβάνει την Τουρκία και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι. Η Κύπρος είναι εθνική μας υπόθεση και υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουμε» πρόσθεσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας πως «δεν αποτελεί απειλή σε άλλες χώρες, ούτε και παραβίαση των δικαιωμάτων των άλλων χωρών».

«Πρόκειται για μια συμφωνία που έγινε στο πλαίσιο των δικαιωμάτων δύο κυρίαρχων χωρών» επεσήμανε.

#BREAKING Turkey’s maritime pact with Libya no threat or violation of other countries’ rights, the law, says Turkish defense minister

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) December 8, 2019