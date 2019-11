Παραμιλούν στο NBA με τον Γιάννη – Δείτε την 50αρα του Greek Freak κόντρα στους Τζαζ

Οι Μπακς επικράτησαν και των Τζαζ με 122-118 κι έφτασαν τις 8 σερί νίκες με κορυφαίο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ και MVP της περσινής σεζόν στο ΝΒΑ ήταν απλά απολαυστικός και οδήγησε τα ελάφια σε μια ακόμα νίκη, πραγματοποιώντας εξωγήινη εμφάνιση.

Συγκεκριμένα, ο Greek Freak ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 50 πόντους με 14/23 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 13/19 βολές, 14 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και κανένα λάθος (!) σε 39 λεπτά συμμετοχής!

Αυτή μάλιστα ήταν η δεύτερη φορά στην καριέρα του που πέτυχε πάνω από 50 πόντους και για τρεις πόντους δεν ξεπέρασε το ρεκόρ καριέρας του που είναι οι 52 πόντοι.

The best from The Greek Freak:

50 PTS | 14 REB | 6 AST | 2 STL | 55% FG pic.twitter.com/dl8bUUFucF

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 26, 2019