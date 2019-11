Ενας Τσίπρας συνταγματικά αδιάβαστος

Τείνει να γίνει κοινός πλέον ο χαρακτηρισμός τον οποίο χρησιμοποιεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Αλέξη Τσίπρα (φωτογραφία). Δεν υπάρχει ούτε μία συνεδρίαση της Βουλής στην οποία αντάλλαξαν τα ξίφη τους οι δύο αρχηγοί που ο Πρωθυπουργός να μην αποκάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης… αδιάβαστο.

***

Ωσάν να βρισκόμαστε σε σχολείο με καλούς (διαβασμένους) και κακούς (αδιάβαστους) μαθητές. Αλλά, πώς να το κάνουμε, ο κ. Τσίπρας είναι αυτός που ανοίγει τα διάφορα θέματα και ο Πρωθυπουργός τα κλείνει, αποδίδοντάς του τον χαρακτηρισμό «αδιάβαστο». Αυτή τη φορά τον προήγαγε σε «συνταγματικά αδιάβαστο». Και ιδού το γιατί: «Κάνατε αναφορές στον Κωνσταντίνο Καραμανλή και στον Κωνσταντίνο Τσάτσο» ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Τσίπρας είπε πως ο Καραμανλής ή ο Τσάτσος ποτέ δεν θα δέχονταν να εκλεγούν Πρόεδροι της Δημοκρατίας με ισχνή πλειοψηφία ψήφων από τη Βουλή. Και ο Πρωθυπουργός, αφού έριξε μια ματιά στα έδρανα που καθόταν ο κ. Τσίπρας, συνέχισε: «Αν θα μπορούσε ο ίδιος να υιοθετήσει μια τέτοια διάταξη… Πάλι αδιάβαστος. Με 153 βουλευτές εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής Πρόεδρος το 1990. Ηταν η διάταξη που υπήρχε στο αρχικό Σύνταγμα που γράφτηκε από τον Καραμανλή και τον Τσάτσο».

***

Για την ιστορία, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κατάφερε να εκλεγεί στην πέμπτη ψηφοφορία με 153 ψήφους, αφού είχε ήδη πραγματοποιηθεί διάλυση της Βουλής λόγω της αποτυχίας να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε τρεις ψηφοφορίες. Το ΠαΣοΚ είχε στηρίξει τον Ιωάννη Αλευρά, ενώ ο Συνασπισμός τον Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο.

***

Και οι παροιμίες το δυνατό ατού του

Προτού προχωρήσω σε άλλα συμβάντα από τη συνεδρίαση της Βουλής, θέλω να σας υπενθυμίσω τη λατρεία που έχει ο κ. Τσίπρας στις παροιμίες. Είναι δε τόση μεγάλη η λατρεία του που ένα-δυο ελληνικές παροιμίες επιχείρησε να τις μεταφράσει στα αγγλικά και το αποτέλεσμα ήταν, όπως λέει και μια διαφήμιση, tragic. Και ποιος δεν θυμάται την περίφημη παροιμία με την… καμήλα και την ουρά της: «We have already eaten the camel and now there is the queue». Ενώ η πιο συχνή παροιμία που χρησιμοποιούσε (όταν αναφερόταν σε θέματα διαπλοκής, που επίσης είναι αγαπημένο του ζήτημα) ήταν «εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι», φαίνεται πως θέλησε να αναβαθμίσει τις παροιμίες του και έμπλεξε (όπως είδαμε παραπάνω) την καμήλα με τον γάιδαρο και, όπως θα δούμε παρακάτω, τη νύχτα με τη… νύχτα. Και εξηγούμαι:

***

Την περασμένη Πέμπτη, μιλώντας σε κομματική εκδήλωση, εκτός από τις απειλές του για πρόωρες εκλογές, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θέλησε να εμπλουτίσει την ομιλία του με μια κλασική παροιμία: «Της νύχτας τα καμώματα, τα βλέπει η… νύχτα και γελάει» είπε με τον γνωστό στόμφο του ο Αλέξης Τσίπρας. Το πρόβλημα είναι ότι τα καμώματα της νύχτας τα βλέπει η μέρα και γελάει. Ευτυχώς που δεν είπε την άλλη κλασική παροιμία που έχει σχέση με τη νύχτα: «Οποιος νύχτα περπατεί…».

***

Τι ζήτησε η Φώφη από τον Μητσοτάκη

Ας περάσουμε όμως και πάλι στη συζήτηση (και ψηφοφορία) για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Οσοι την παρακολουθούσαν στην τηλεόραση (στο κανάλι της Βουλής) πρόσεξαν ότι η Φώφη Γεννηματά μόλις τελείωσε την ομιλία της κατευθύνθηκε στο πρωθυπουργικό έδρανο και είχε μια συζήτηση με τον Πρωθυπουργό. Επειδή τα μικρόφωνα δεν έπιασαν τη συνομιλία και επειδή πολλοί βουλευτές (κυρίως του ΚΙΝΑΛ) ρωτούσαν τι ακριβώς είπε η Φώφη στον Πρωθυπουργό, μία λύση υπήρχε για να μάθουμε: Να ρωτηθεί η Φώφη: «Του είπα να μην πειράξει το άρθρο 54 για την ψήφο των αποδήμων, να μη δεχτεί δηλαδή υποχωρήσεις» είπε η Φώφη. «Και ο Πρωθυπουργός τι απάντησε;» ρώτησα: «Δεν θέλω να μου φύγει το ΚΚΕ».

***

Πηγαδάκι Σταϊκούρα – Σαμαρά

Ενα άλλο «πηγαδάκι» έλαβε χώρα και στην αίθουσα Ολομέλειας αλλά και έξω από αυτήν. Ηταν η συνομιλία που είχαν οι Αντώνης Σαμαράς και Χρ. Σταϊκούρας. Μιλούσαν για αρκετή ώρα μακριά από άλλους βουλευτές και δημοσιογράφους και πολλοί διερωτήθηκα τι έλεγαν τόση ώρα. Ακολούθησα τη γνωστή μέθοδο και ρώτησα τον κ. Σταϊκούρα ποιο ήταν το θέμα συζήτησης με τον κ. Σαμαρά: «Προφανώς και δεν μπορώ να σου πω, ήταν για κάτι συγκεκριμένο» μου είπε και έφυγε (αφού ψήφισε) βιαστικά για το αεροδρόμιο. Πού πάει; Στην ερώτηση αυτή μού τα αποκάλυψε όλα: «Πάει Παρίσι για τον ΟΟΣΑ. Εκεί θα δω κατ’ ιδίαν τον γάλλο υπουργό Οικονομικών και τον Γκουρία. Και την Τρίτη πετάω για Λιθουανία για τη Σύνοδο 17+1, δηλαδή για τη Σύνοδο Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης και Κίνας».

***

Ολοι Παρίσι

Και εκεί που γινόταν λόγος για το Παρίσι, μαθαίνω ότι θα υπάρξει συνωστισμός ελλήνων πολιτικών στη γαλλική πρωτεύουσα. Πρώτα απ’ όλα πάει ο Τσίπρας για μια σύνοδο για το χρέος. Ζήτησε να δει με την ευκαιρία και τον Εμανουέλ Μακρόν (που τόσο θερμή υποδοχή επιφύλαξε σε αυτόν και στη γυναίκα του όταν ήταν πρωθυπουργός), πλην όμως ο Μακρόν μάλλον ήταν απασχολημένος και δεν του απάντησε. Εν συνεχεία θα βρεθούν στο Παρίσι οι δύο υφυπουργοί Εργασίας, ήτοι η Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Νότης Μηταράκης (μετά συζύγου) και τέλος, όπως μου είπε ο κ. Σταϊκούρας, θα βρεθεί στη γαλλική πρωτεύουσα και η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

***

Ποιοι βιάζονται να γίνουν αρχηγοί

Είναι γνωστό το χιούμορ του Προέδρου της Βουλής Κώστα Τασούλα. Ακόμα και τις παρατηρήσεις που κάνει τις κάνει με μπόλικο χιούμορ, όχι σαν κάτι άλλους προέδρους της Βουλής που χτυπούσαν στη διαπασών την «καμπάνα» (το κουδούνι που μόνον ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ή ο προεδρεύων έχει το προνόμιο να χτυπήσει). Θέλετε ένα παράδειγμα; Τις προάλλες ήθελε να κάνει παρατήρηση στην Αννα Βαγενά που διέκοπτε την ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Αντί να της κάνει παρατήρηση ή να την προειδοποιήσει πως θα την αποβάλει, έδραξε την ευκαιρία καλώντας τον κ. Τσίπρα στο βήμα της Βουλής. «Για να ξεκουράσω λιγάκι και την κυρία Βαγενά» είπε, βέβαιος ότι όταν ομιλεί ο κ. Τσίπρας η κυρία Βαγενά θα καθόταν σιωπηλή, ακούγοντας με προσοχή τον αρχηγό της.

***

Τη Δευτέρα επίσης ο κ. Τασούλας στη συζήτηση (και ψηφοφορία) για την αναθεώρηση του Συντάγματος πρόσεξε ότι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ συνομιλούσαν μεταξύ τους και αντί να τους παρατηρήσει τους είπε: «Κύριοι, η συζήτηση διεξάγεται ανάμεσα σε αρχηγούς κομμάτων. Κάποιοι βιάζονται…». Και έπεσε ο γέλωτας. Αλλά σε ποιους ο κ. Τασούλας αναφερόταν; Στη Θεανώ Φωτίου και στον Πάνο Σκουρολιάκο, με πληροφόρησαν.