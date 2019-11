Βενετία : Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πλημμυρών

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε απόψε η Βενετία, μετά τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της Τρίτης, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζουζέπε Κόντε.

«Η κυβέρνηση ενέκρινε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη Βενετία» έγραψε στο Twitter ο Κόντε, δύο ημέρες μετά την ιστορική πλημμυρίδα, τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ.

Σύμφωνα με τον Κόντε, θα αποδεσμευτεί το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να καλυφθούν οι πιο επείγουσες ανάγκες της πόλης.

Σήμερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ, οι 50.000 κάτοικοι του ιστορικού κέντρου της Βενετίας επωφελήθηκαν από τη βελτίωση του καιρού και έβγαλαν στον ήλιο διάφορα αντικείμενα –από παπούτσια μέχρι σουβενίρ– για να στεγνώσουν.

Η ατμόσφαιρα ήταν σχετικά εορταστική, με τους τουρίστες να περιφέρονται στην πλατεία του Αγίου Μάρκου με πορτοκαλί, μπλε ή κίτρινες γαλότσες ή να πίνουν τον καφέ τους, με τα πόδια στο νερό, στα λιγοστά μπαρ και εστιατόρια που παρέμειναν ανοιχτά.

Η Βενετία δέχεται 36 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και το 90% αυτών είναι ξένοι. Μια Γαλλίδα, η Μανόν Γκοντρ, είπε ότι είναι «μοναδική εμπειρία» να βλέπει την πόλη κάτω από το νερό, όμως ανησυχεί «για τις ζημιές στα μνημεία και στους ανθρώπους».

Venice flooded — in pictures https://t.co/gsdDGXc0iS pic.twitter.com/O9MIh7MXna

Οι πλημμύρες στην πόλη της Βενετίας έφθασαν την Τρίτη στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με το παρελθόν όταν λόγω της ισχυρής βροχής το ύψος της aqua alta έφτασε τα 1,87 μέτρα, πλησιάζοντας το ρεκόρ των 1,94 μέτρων που καταγράφηκε το 1966.

Ενας ηλικιωμένος από την Πελεστρίνα, ένα από τα πολλά νησιά της βενετσιάνικης λιμνοθάλασσας, πέθανε όταν χτυπήθηκε από αστραπή χρησιμοποιώντας ηλεκτρική αντλία νερού, δήλωσε η πυροσβεστική. Το σώμα ενός άλλου άνδρα βρέθηκε στο σπίτι του.

Οι Αρχές ανέφεραν επίσης ότι περισσότερο από το 85% της επιφάνειας της Βενετίας πλημμύρισε, δίνοντας έμφαση της έκτασης του νερού που πλημμύρισε τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, πολλές πλατείες και άλλα στενά δρομάκια.

Ο δήμαρχος της Βενετίας, Λουίτζι Μπρουνιάρο, δήλωσε ότι το επίπεδο πλημμύρας αντιπροσωπεύει «μια πληγή που θα αφήσει ανεξίτηλα σημάδια». Το κόστος των ζημιών θα είναι «πολύ υψηλό» είπε στην ανάρτησή του στο Τwitter. «Ζητάμε από την κυβέρνηση να μας βοηθήσει. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής».

Σύμφωνα με τον Guardian, η πλατεία του Αγίου Μάρκου καταβυθίστηκε από περισσότερο από ένα μέτρο νερού, ενώ η βασιλική του Αγίου Μάρκου πλημμύρισε για έκτη φορά σε 1.200 χρόνια – αλλά είναι η τέταρτη στις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Η προηγούμενη συνέβη τον Νοέμβριο του 2018, προκαλώντας φθορές στο μνημείο κόστους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο κυβερνήτης της περιοχής του Βένετο, Λούκα Ζαΐα, περιέγραψε μια σκηνή «αποκαλυπτικής καταστροφής», λέγοντας ότι η πόλη ήταν «στα γόνατα… Η τέχνη, η βασιλική, τα καταστήματα και τα σπίτια, μια καταστροφή… Η Βενετία προετοιμάζεται για την επόμενη μεγάλη παλίρροια» είπε στην τηλεόραση.

Ο δήμαρχος Μπρουνιάρο υποσχέθηκε επίσης ότι θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα Mose, έργο πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο σχεδιάστηκε το 1984 για να προστατεύσει τη Βενετία από τις υψηλές παλίρροιες αλλά δεν λειτουργεί ακόμη.

Οι εργασίες άρχισαν το 2003, αλλά έχουν καθυστερήσει εξαιτίας ενός οικονομικού σκανδάλου διαφθοράς που αποκαλύφθηκε το 2014.

‘Apocalyptic’ floods sweep across Venice, swamping its historic basilica and centuries-old buildings https://t.co/Yt8KFgqwFl pic.twitter.com/ED7PlrMD5X

— Reuters (@Reuters) November 13, 2019