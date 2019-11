Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενετία από τις καταστροφικές πλημμύρες

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχτεί η Βενετία, η οποία είναι αντιμέτωπη με τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 50 ετών. Οι πληροφορίες μάλιστα κάνουν λόγο για δύο νεκρούς άνδρες, ωστόσο η αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις περί θυμάτων.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Guardian που επικαλείται πληροφορίες της Πυροσβεστικής, ένας ηλικιωμένος άνδρας έχασε τη ζωή του στην Πελεστρίνα, όταν χτυπήθηκε από κεραυνό. Την ίδια ώρα, το πτώμα ενός δεύτερου άνδρα εντοπίστηκε σε ένα οίκημα. Δεν υπάρχουν, ωστόσο, περισσότερες λεπτομέρειες.

Το 85% και πλέον της πόλης πλημμύρισε, ανέφεραν οι τοπικές Αρχές, ενώ μεταξύ των πλημμυρισμένων δομών είναι και η Βασιλική του Αγίου Μάρκου.

Παράλληλα, έκαναν λόγο για «μεγάλες καταστροφές» σε μουσεία, μνημεία και σπίτια μετά την ισχυρή βροχόπτωση, με το νερό να φτάνει το 1 μέτρο και 87 εκατοστά, κοντά στο 1,94 που είχε καταγραφεί το 1966. Πρόκειται δηλαδή για τη δεύτερη μεγαλύτερη πλημμυρίδα στην ιστορία της πόλης.

Ο δήμαρχος, Λουίτζι Μπρουγκνάρο, τόνισε πως τα επίπεδα του νερού θα δημιουργήσουν «μία πληγή, που θα αφήσει ανεξίτηλα σημάδια». Το κόστος των ζημιών, όπως εκτίμησε, θα είναι «πολύ υψηλό».

«Ζητάμε βοήθεια από την κυβέρνηση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής» πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι, τουρίστες και καταστηματάρχες προσπαθούν να μαζέψουν και να συνεφέρουν ό,τι έχει απομείνει από τις περιουσίες τους, με τις περιγραφές τους να κάνουν λόγο για αποκάλυψη που δεν έχει προηγούμενο.

«Έγινε μια αποκάλυψη» δήλωσε η Antonella Rossi, η οποία είναι ιδιοκτήτρια σε καταστήματος κοσμημάτων κάτω από την στοά που περιβάλλει την πλατεία.

«Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο τα τελευταία 55 χρόνια. Το νερό έχει καταστρέψει τα πάντα. Οι κόποι μιας ζωής χάθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα» λέει.

Η Simone Travagin, η οποία διαχειρίζεται ένα κατάστημα που πωλεί παραδοσιακές βενετσιάνικες μάσκες, εκτιμά ότι έχουν καταστραφεί εμπορεύματα αξίας περίπου 40.000 ευρώ. «Θα πρέπει να τα πετάξω όλα» δηλώνει στον Guardian.

«Αισθανόμαστε αβοήθητοι απέναντι στη φύση, αλλά είμαστε επίσης απογοητευμένοι που είτε η πολιτική είτε η τεχνολογία έχουν αποτύχει» υπογραμμίζει ο Claudio Vernier, πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπορικών Συντεχνιών του Αγίου Μάρκου. «Μιλούσαν για την υπεράσπιση αυτής της πόλης για δεκαετίες».

«Σκεφτείτε με αυτό τον τρόπο – κάθε φορά που υπάρχει μια πλημμύρα, να γίνεται ζημιά και να χρειάζεται χρόνος για να θεραπευτεί» δήλωσε ο Marco Piana, διαχειριστής στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου.

Η πόλη και οι κάτοικοί της θα χρειαστούν πολύ χρόνο για να συνέλθουν από τις καταστροφικές πλημμύρες. «Οι άνθρωποι είναι πολύ λυπημένοι, απογοητευμένοι και απεγνωσμένοι» στον Guardian άλλη κάτοικος, της οποία το ισόγειο διαμέρισμα βρέθηκε πλημμυρισμένο.

«Το πρόβλημα δεν είναι ασυνήθιστο για τη Βενετία, και με τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, θα υπάρξουν περισσότερες πλημμύρες. Για περισσότερα από 30 χρόνια έχουν που μιλούν για λύσεις προκειμένου να κρατήσουν την Βενετία ασφαλή, αλλά είναι απλώς λόγια…».

