Ρωσία: Μαθητής πυροβόλησε κατά συμμαθητών του και αυτοκτόνησε

На пересечении улиц Красноармейская — Шевченко стрельба возле колледжа. Видео от подписчиков ☠️ ____________________________________ Надоел негатив — тебе в @best.blg ———————————————— Стали очевидцем — присылайте нам в директ, либо Telegram/WhatsApp: 8 916 755 05 27